Ile Maurice: Une trentenaire meurt électrocutée sous la douche

Une habitante de Cité Atlee a trouvé la mort dans des circonstances tragiques mercredi soir. Marie Laura Christelle Sooklall, âgée de 33 ans, a été retrouvée sans vie dans la salle de bains de son domicile.

Selon les premiers éléments recueillis, les faits se sont produits aux alentours de 22 h 45. La police, sollicitée sur les lieux, s'est rendue à l'adresse indiquée où le corps de la jeune femme gisait en position allongée dans la salle de bains.

Son père, Bruno Sooklall, un retraité de 63 ans habitant la même résidence, a expliqué aux policiers que sa fille aurait été victime d'une électrocution alors qu'elle prenait une douche alimentée par un chauffe-eau électrique.

Un médecin de la clinique C-Care Darné a confirmé le décès sur place. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de la PMOC où une autopsie a été pratiquée et elle a attribué le décès à l'électrocution.

Une enquête policière a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Les autorités devront notamment établir les éventuelles défaillances techniques liées à l'installation électrique de la douche.