Congo-Kinshasa: Des détournements des matériaux compromettent la réhabilitation de la route Kanzombi à Kikwit

Réuni au sein du Cadre de concertation de la société civile du Kwilu, le réseau associatif local accuse certains chauffeurs et agents de l'entreprise de BTP DK Service de revendre frauduleusement à la population les carburants et les sacs de ciment affectés à la réhabilitation de la route Kanzombi à Kikwit.

Cette pratique criminelle prive la communauté d'une infrastructure essentielle et aggrave le risque d'érosion dans la ville. Le président du Cadre de concertation de la société civile du Kwilu, Placide Mokwa, appelle à des poursuites judiciaires et interpelle directement la conscience des habitants :

« Les travaux de la route Kanzombi ont commencé, mais nous apprenons des nos amis qui sont sur place que les chauffeurs se donnent à la vente des carburants et certains autres à la vente du ciment. C'est quelque chose que nous déplorons. On ne doit pas prendre les carburants destinés à construire la route de Kanzombi, à combattre les ravins dans la ville de Kikwit et commencer à les vendre. Ça, c'est demander une chose et son contraire. J'appelle mes collègues à sensibiliser la population pour que de pareilles pratiques ne continuent pas et que les récalcitrants soient dénoncés à la police et au parquet. »

Un appel à l'action rigoureuse des services de sécurité

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Outre la sensibilisation des riverains pour qu'ils cessent d'acheter des matériaux issus du vol, la société civile du Kwilu sollicite une intervention immédiate des autorités compétentes. Des enquêtes administratives et judiciaires sont réclamées afin d'identifier l'ensemble de la chaîne de complicité, de traduire les auteurs de ces actes inciviques devant la justice et de garantir la finalisation effective des travaux routiers.