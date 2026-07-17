Congo-Kinshasa: Au pays - L'UNFPA et SOFLECCO apportent des kits de dignité aux femmes déplacées de Pakadjuma à Kinkole

Plus de 600 femmes et jeunes filles déplacées du site de Pakadjuma et réinstallées à Kinkole, dans la commune de la N'Sele, ont reçu ce jeudi 16 juillet 2026 des kits de dignité. Distribués par l'ONG Solidarité des femmes sur le fleuve Congo (SOFLECCO) avec l'appui financier et logistique du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), ces secours visent à répondre à la grande précarité de ces ménages cantonnés sur le site de transit depuis février 2026.

Chaque kit d'hygiène comprend notamment un seau, du savon, un pagne et des articles de première nécessité. Pour les bénéficiaires, cette assistance apporte un soulagement immédiat, bien que les besoins globaux restent immenses sur le terrain.

Amina, 23 ans, témoigne de cette vulnérabilité : « Que Dieu bénisse pour ce geste ! Cependant ici, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Si possible, nous aimerions également bénéficier d'un accès à l'eau potable, des ustensiles de cuisine et même d'une aide financière, ne serait-ce qu'un peu, pour soutenir nos ménages, car nous avons beaucoup de mal à nous nourrir. »

Prévention des VBG

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En parallèle à la distribution de matériel, une campagne d'information s'est tenue sur le site afin d'outiller les femmes face aux risques d'exploitations et d'agressions.

Becky Bwasa, responsable de la SOFLECCO, détaille la portée de cette intervention :

« 300 femmes ont été sensibilisées, dont 100 femmes allaitantes, 100 femmes enceintes et 100 jeunes filles. Mais quant à la distribution des kits, on a essayé d'élargir étant donné que le besoin était énorme. »

Une crise humanitaire silencieuse à Kinkole

Installés depuis plus de cinq mois à la suite de leur transfert depuis Pakadjuma, plus de 6 000 ménages vivent toujours dans des conditions d'habitabilité critiques sur ce site de transit.

L'absence de latrines salubres, le manque d'eau potable et la rareté des vivres font craindre la survenue d'épidémies et de nouvelles crises sanitaires si un plan d'aménagement durable n'est pas déployé rapidement par les autorités.