Congo-Kinshasa: 7sur7.cd - « La Task Force lance les opérations d'assainissement à Tshangu »

Les initiatives d'assainissement à Kinshasa, menées par le Service national, intéressent les journaux parus ce vendredi 17 juillet 2026.

7sur7.cd détaille le déploiement des équipes sur le terrain pour le nettoyage de grandes artères et le curage des caniveaux afin d'améliorer la salubrité publique.

Déployés sur le terrain, ces derniers procèdent au nettoyage des rues, du boulevard et à l'évacuation des déchets afin d'améliorer le cadre de vie des habitants, rapporte Congo Nouveau. Cette opération vise également à remettre de l'ordre dans l'occupation de l'espace public. Plusieurs vendeurs qui occupaient les abords des routes ont été chassés afin de faciliter la circulation des véhicules et des piétons. Les conducteurs de taxis, de bus et les motocyclistes sont également appelés à respecter les règles de stationnement, poursuit le tabloïd.

Les bâtisseurs du Service national déployés n'ont reçu aucun mandat pour financièrement, fait remarquer Africa News. Leur rôle est avant tout préventif et pédagogique. « Il ne s'agit pas de rançonner la population. Il s'agit de faire comprendre que chaque geste compte », explique un encadreur sur le terrain, dans la commune de la Gombe, cité par le journal.

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Après quelques heures de travaux, rapporte le journal, la Place Pascal (Tshangu) a changé de visage. Vêtus de combinaisons bleues et de bottes jaunes, les agents ont ramassé des tonnes de déchets, curé des caniveaux bouchés et chargé des camions avec l'aide d'engins. Des habitants se sont spontanément joints à l'opération, balais et pelles à la main.