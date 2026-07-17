Congo-Kinshasa: L'ONU sanctionne Corneille Nangaa et 5 autres chefs rebelles

Le Conseil de sécurité des Nations unies inscrit six individus et deux entités sur sa liste de sanctions contre les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Comité des sanctions 1533 a ajouté, jeudi 16 juillet 2026, notamment Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, désormais chef de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), alliée du M23.

La sentence annoncée par ce comité est claire : gel des avoirs interdiction de voyager embargo sur les armes.

À côté de Corneille Nangaa figurent des chefs de guerre rwandais et congolais. Il s'agit de :

Sébastien Uwimbabazi des FDLR

Muhammed Lumisa des ADF

Charles Sematama de Twirwaneho

John Imani Nzenze du M23

Gustave Kubwayo des FDLR-FOCA.

Deux entités sont également visées : l'Alliance Fleuve Congo et le groupe armé Twirwaneho, accusés d'atrocités contre les civils et de recrutement d'enfants soldats.