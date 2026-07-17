Sénégal: L'agriculture sénégalaise se finance sur le marché régional

Avec un montant recherché de 30 milliards de FCFA, une maturité de cinq ans, un coupon annuel brut de 7,00 %, un tichet minum de 10000 fcfa et une garantie à première demande du FAGACE couvrant le capital et les intérêts selon les termes de la documentation de l'opération, SWAMI AGRI entend mobiliser l'épargne régionale pour financer des infrastructures agricoles et énergétiques structurantes au Sénégal.

Une première pour le financement agricole régional

Le Green Bond SWAMI AGRI 7,00 % 2026-2031 s'inscrit parmi les rares émissions obligataires vertes portées par une entreprise agricole sur le marché financier régional de l'UMOA. Structurée par Impaxis Securities en qualité d'Arrangeur et Chef de File, l'opération vise à diversifier les sources de financement de l'émetteur et à accompagner son programme d'investissements productifs.

Le recours au marché obligataire complète le financement bancaire traditionnel. La croissance de SWAMI AGRI et du groupe Senegindia a progressivement accru leurs besoins de financement, tandis que les établissements bancaires demeurent soumis à des contraintes prudentielles de concentration des risques. Dans ce contexte, l'Appel Public à l'Épargne offre une solution complémentaire permettant de mobiliser une base d'investisseurs plus large et d'allonger la maturité des ressources.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des investissements au service de la souveraineté alimentaire

Les fonds levés doivent notamment contribuer au financement de cinq chambres froides solaires multifonctionnelles d'une capacité annoncée de 12 500 tonnes chacune, ainsi que d'une centrale solaire de 16,7 MW. Ces équipements ont vocation à renforcer les capacités de conservation, à réduire les pertes post-récolte et à améliorer la disponibilité des produits agricoles sur le marché national.

Le caractère vert de l'émission repose sur l'affectation des fonds à des projets éligibles et sur le suivi de leur impact environnemental. Il s'agit donc d'une obligation verte fondée sur l'usage des fonds (« use of proceeds »), et non d'une obligation liée à des objectifs de performance durable dont le coupon évoluerait en fonction d'indicateurs prédéfinis. Le coupon demeure fixe pendant toute la durée de l'emprunt, sous réserve des dispositions de la documentation juridique.

Un profil rendement-risque renforcé par la garantie du FAGACE

L'opération offre un coupon annuel brut de 7,00 %. Le rendement net d'IRVM de 6% prélevés à la source ressort à 6,58 %.

La garantie à première demande du FAGACE constitue un élément central de la structure. Elle va couvrir 100 % du capital et des intérêts à première demande neutralisant ainsi le risque de crédit.

La cotation envisagée à la BRVM doit également offrir aux souscripteurs une possibilité de négociation sur le marché secondaire.

SWAMI AGRI, un acteur en croissance

Créé dans le prolongement des activités agricoles du groupe Senegindia, SWAMI AGRI s'est imposé comme un acteur important des filières pommes de terre et oignons au Sénégal. Selon les informations communiquées, l'entreprise produit environ 120 000 tonnes de pommes de terre et 30 000 tonnes d'oignons, emploie près de 3 500 personnes et exploite des terres irriguées dans la vallée du fleuve Sénégal.

Son chiffre d'affaires serait passé d'environ 10 milliards de FCFA en 2021 à près de 34 milliards de FCFA en 2025. Cette trajectoire illustre le changement d'échelle de l'entreprise et la nécessité de financer de nouvelles capacités de production, de stockage et d'énergie.

Un secteur porteur, mais exposé à des risques spécifiques

L'agriculture reste soumise à des risques opérationnels particuliers : aléas climatiques, risques phytosanitaires, volatilité des prix, coût des intrants importés, disponibilité de l'eau et évolution des politiques commerciales. La politique de régulation des importations et la priorité accordée à l'écoulement de la production locale soutiennent les producteurs nationaux.

La solidité de l'opération doit donc être appréciée à travers plusieurs dimensions complémentaires : la qualité de crédit de l'émetteur, les performances historiques de ses activités, la pertinence économique des investissements financés, la structure de remboursement, la garantie du FAGACE et la qualité du dispositif de reporting environnemental.

Un test important pour la finance verte dans l'UMOA

Le marché régional des obligations vertes demeure encore en phase de développement. Le succès de cette émission contribuerait à démontrer que le marché financier peut accompagner directement des projets agricoles à fort impact économique, social et environnemental.

Pour SWAMI AGRI, l'enjeu dépasse la seule levée de 30 milliards de FCFA : il s'agit de consolider un modèle de financement capable d'accompagner durablement la transformation agricole, la réduction des pertes post-récolte et la souveraineté alimentaire du Sénégal.

L'opération illustre ainsi la complémentarité entre financement bancaire, garanties institutionnelles et marché des capitaux. Les banques restent des partenaires essentiels ; le marché obligataire élargit simplement le champ des solutions disponibles pour financer la croissance.

« Le marché financier vient en complément du financement bancaire et permet de mobiliser des ressources de long terme au service de projets structurants. »