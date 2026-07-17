Cote d'Ivoire: La Société ERIUM Côte d'Ivoire annonce une baisse de 52,43% de son résultat net en 2025

A l'issue de l'exercice 2025, la direction de la société ERIUM Côte d'Ivoire (ex Air Liquide Côte d'Ivoire) a annoncé une baisse de 42,43% de son résultat net après impôts par rapport à l'exercice 2024.

Les états financiers 2025 de la société établis par la direction de cette société mettent en exergue un résultat net de 179,293 millions de FCFA contre 376,956 millions de FCFA en 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a augmenté de 792 millions, passant de 9,282 milliards FCFA en 2024 à 10,074 milliards FCFA durant la période sous revue.

La société Erium Côte d'Ivoire a réduit de 102,508 millions ses achats de matières premières et fournitures liées qui se situent à 580,208 millions FCFA contre 682,716 millions FCFA en 2024. Les autres achats ont toutefois enregistré une hausse de 90 millions à 1,782 milliard FCFA contre 1,692 milliards FCFA en 2024.

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En ce qui les concerne, les Transports ont connu une hausse de 182,861 millions à 632,939 millions FCFA contre 450,078 millions FCFA en 2024. Le même constat est fait pour les services extérieurs qui ont augmenté de 467 millions avec une réalisation de 2,177 milliards FCFA contre 1,710 milliard FCFA en 2024. Par contre, les autres charges de la société ont été comprimées de 3,345 millions à 311,329 millions FCFA.

La valeur ajoutée de la société s'est accrue légèrement de 1%, se situant à 3,102 milliards FCFA contre 3,071 milliards FCFA en 2024.

Une hausse de 63 millions a été relevée concernant les charges de personnel comptabilisées à 1,660 milliard FCFA en 2025 contre 1,597 milliard FCFA un an auparavant.

La société ERIUM Côte d'Ivoire a vu son excédent brut d'exploitation régressé de 2,17% à 1,441 milliard FCFA contre 1,473 milliard FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation a progressé de 66% à 866,372 millions FCFA contre 522,305 millions FCFA en 2024.

De son côté, le résultat des activités ordinaires a forte progressé de 123,42%, passant de 247,247 millions FCFA en 2024 à 552,403 millions FCFA en 2025.