Sénégal: Au paysL - Les prix à la consommation progressent de 0,4% en juin 2026

17 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les prix à la consommation au Sénégal ont augmenté de 0,4% en glissement annuel en juin 2026, traduisant une inflation modérée, selon les dernières données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette évolution est principalement imputable à la hausse des prix des services de restaurants et d'hébergement (+2,2%), des soins personnels, de la protection sociale et des biens divers (+2,6%), des services de santé (+1,6%) ainsi que des articles d'habillement et de chaussures (+1,1 %).

La même source fait savoir que les prix des boissons alcoolisées, du tabac et des stupéfiants ont également fortement progressé, s'établissant à 12,0% et renforçant la tendance haussière.

A l'inverse, cette augmentation a été atténuée par le recul des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,2%), des biens et services liés au logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux autres combustibles (-0,6%) ainsi que des services de transport (-0,6%).

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L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits énergétiques et les produits frais, s'est établie à 0,7% sur un an, traduisant une hausse des prix légèrement plus marquée hors éléments les plus volatils.

Selon l'origine des produits, les prix des produits locaux ont progressé de 0,7%, tandis que ceux des produits importés ont diminué de 0,8%. En termes de durabilité, la hausse des prix est principalement portée par les biens durables (+1,1%), les services (+1,6%) et les biens semi-durables (+1,0%). En revanche, les biens non durables ont enregistré une baisse de 0,3%.

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