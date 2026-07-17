Afrique de l'Ouest: Reçu par le président Bassirou Diomaye Faye - Le président de la Boad réaffirme sa confiance au pays

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience le 16 juillet 2026, Serge Ekué, Président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad).

Selon la Présidence de la République qui a donné l'information, les échanges ont porté sur l'état du partenariat entre le Sénégal et l'institution financière régionale, un partenariat ancien et solide au service du financement du développement.

«Au sortir de l'audience, le Président de la Boad a réaffirmé la confiance de son institution dans le Sénégal ainsi que dans la viabilité de sa dette », renseigne la Présidence de la République.

Le Chef de l'État, ajoute la même source, a salué l'engagement constant de la Boad aux côtés du Sénégal dans l'accompagnement de ses priorités de développement.