Afrique: Industries environnementales - La production rebondit de 6,3% au mois de mai

17 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production des industries environnementales a enregistré une hausse de 6,3% en mai 2026 par rapport au même mois de 2025. C'est ce qu'informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

D'après les données rendues publiques par l'agence, cette progression est principalement portée par le dynamisme de l'activité de traitement des eaux usées collectées et des boues, qui a soutenu les performances du secteur.

Malgré cette amélioration ponctuelle, la tendance demeure moins favorable sur les cinq premiers mois de l'année. En effet, la production des industries environnementales affiche un repli de 2,2% sur cette période, comparativement aux cinq premiers mois de 2025.

Ces résultats traduisent un redressement de l'activité en mai, sans toutefois permettre au secteur de compenser entièrement les contreperformances enregistrées depuis le début de l'année.

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