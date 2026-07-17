Cote d'Ivoire: Météo - Vendredi gris sur Abidjan, faut-il sortir le parapluie

La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) prévoit une journée du vendredi 17 juillet 2026 placée sous le signe de la grisaille et d'averses localisées.

À Abidjan, la matinée sera généralement nuageuse, avec de faibles pluies par endroits. La température minimale sera de 25°C. L'après-midi, le ciel restera nuageux, avec un faible risque de pluies localisées. La température maximale attendue est de 29°C.

Sur le reste du territoire, le temps sera similaire : un ciel couvert, avec des températures oscillant entre 22°C et 25°C le matin, puis entre 28°C et 33°C l'après-midi.

Soubré enregistrera la température la plus élevée, avec 33°C, suivie de Boundiali, Dimbokro, Gagnoa, Kong et Touba, avec 32°C.

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Les villes les plus fraîches seront Tabou, avec 28°C, ainsi qu'Adiaké, Assinie, Bouaké, Grand-Bassam, San Pedro, Sassandra et Tiassalé, avec 29°C.

Quelques prévisions par localité

- Yamoussoukro : 23°C le matin, 30°C l'après-midi

- Bouaké : 22°C le matin, 29°C l'après-midi

- Korhogo : 22°C le matin, 32°C l'après-midi

- Man : 22°C le matin, 30°C l'après-midi

- Odienné : 22°C le matin, 32°C l'après-midi