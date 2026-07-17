Cote d'Ivoire: Financement climatique - Les parlementaires ivoiriens à l'offensive pour accélérer les investissements verts

Les parlementaires ivoiriens entendent jouer un rôle plus actif dans la mobilisation des financements destinés à la transition énergétique. C'est dans cette dynamique que s'est tenu, les 15 et 16 juillet 2026, un atelier parlementaire national de dialogue sur l'investissement vert en Côte d'Ivoire.

Organisée dans le cadre du projet Parlementaires pour le financement climatique (PCF), cette rencontre est mise en oeuvre par Climate Parliament en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), avec l'appui financier du Fonds vert pour le climat.

Placée sous le thème : « Des zones d'énergie verte aux circonscriptions d'énergie verte : valider le cadre d'investissement, mobiliser les financements verts et tirer les enseignements du terrain », cette session a réuni des parlementaires, des représentants des administrations publiques, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur privé. Tous ont échangé sur les leviers à actionner pour accélérer les investissements en faveur des énergies renouvelables et du développement durable.

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La première journée des travaux a porté sur les mécanismes de financement vert et les outils de budgétisation climatique. Les participants ont également examiné les opportunités offertes par les investissements dans les énergies renouvelables, dans un contexte où la Côte d'Ivoire ambitionne de renforcer la part des énergies propres dans son mix énergétique.

Les échanges ont aussi permis de faire le point sur la feuille de route des zones d'énergie verte ainsi que sur le portefeuille de projets identifiés dans ce domaine. Les intervenants ont souligné l'importance de créer un environnement favorable à l'investissement, tout en renforçant les capacités des institutions chargées d'accompagner cette transition.

Au-delà des aspects techniques et financiers, l'atelier vise à consolider l'implication des parlementaires dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques liées au climat. En s'appropriant davantage les enjeux du financement climatique, les élus sont appelés à contribuer à l'adoption de cadres législatifs et budgétaires susceptibles de favoriser les investissements verts et d'accompagner les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques et de développement durable.