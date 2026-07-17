Afrique: Agroalimentaire - La Chambre de commerce et d'industrie française au pays prendra une part active au SIAL Paris 2026

La Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire (Ccifci) confirme sa participation active au Salon international de l'alimentation (Sial), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2026, au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte, en France.

Par cette présence stratégique, la Ccifci réaffirme son rôle de passerelle incontournable entre la France et la Côte d'Ivoire, en valorisant l'expertise, les innovations et les opportunités d'affaires des entreprises françaises du secteur agroalimentaire.

Pendant cinq jours, producteurs, distributeurs, restaurateurs, industriels, importateurs et exportateurs venus du monde entier se rassembleront pour décrypter et façonner l'avenir de l'alimentation.

Pour la Ccifci, l'objectif de cette participation est double : accroître la visibilité des entreprises françaises, tout en offrant aux opérateurs économiques ivoiriens l'occasion de s'inspirer de leur savoir-faire et de nouer des partenariats à forte valeur ajoutée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette initiative, la Ccifci souhaite offrir aux acteurs économiques une occasion unique de développer leur réseau, d'explorer de nouveaux marchés et de renforcer leur compétitivité à l'échelle internationale.

Pour les entreprises françaises opérant en Côte d'Ivoire, la dynamique impulsée par les exposants français au Sial représente un véritable levier de croissance. Elle leur permettra notamment de bénéficier des avantages suivants : Un accès à l'innovation, grâce à la découverte des nouvelles tendances de consommation, de production et d'emballage portées par les leaders français du secteur ; L'identification de partenaires clés, afin de trouver des fournisseurs d'équipements, de matières premières ou de technologies de pointe.