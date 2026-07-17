Cote d'Ivoire: Solidarité - Tonton Bouba soutient la lutte contre la leucémie et la drépanocytose à travers un don à l'Ong Lanaya Universel

16 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'ancien animateur vedette de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Tonton Bouba, de son vrai nom Aboubakar Touré, continue de faire parler son coeur. Retraité depuis plusieurs années, celui qui a bercé l'enfance de nombreuses générations d'Ivoiriens demeure engagé auprès des personnes en situation de vulnérabilité à travers des actions sociales régulières.

Le jeudi 16 juillet 2026, il a une nouvelle fois traduit cet engagement en actes en faisant un important don à l'Ong Lanaya Universel, dirigée par Awa Fofana et active dans la prise en charge des personnes atteintes de leucémie et de drépanocytose, ainsi que dans la sensibilisation à ces maladies. La cérémonie de remise s'est déroulée dans une salle de l'Ipnetp, à Cocody.

Le don comprend notamment des médicaments, un carton de savon ainsi que plusieurs articles destinés à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Dans son intervention, Tonton Bouba a réaffirmé son attachement à cette organisation qu'il accompagne depuis de nombreuses années. « C'est Awa Fofana qui a créé cette Ong, pour laquelle je me suis battu pendant plus de dix ans », a-t-il rappelé devant l'assistance.

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Pour financer cette action de solidarité, l'ancien animateur a consenti un sacrifice personnel. Il a en effet décidé de vendre une guitare à laquelle il était particulièrement attaché. « Cette guitare avait une valeur sentimentale inestimable pour moi. Elle est estimée à près de deux millions de Fcfa. Feu Jimmy Hyacinthe en a joué, et moi-même je l'utilisais lorsque j'étais étudiant à Paris. Comme je ne m'en servais plus, j'ai choisi de la mettre aux enchères », a-t-il expliqué.

L'instrument de musique a finalement été acquis pour un million de Fcfa par le journaliste Hamza Diaby, un geste que Tonton Bouba a salué avec émotion. « Sans lui, ce don n'aurait peut-être pas été possible. Il m'a permis de tenir une promesse qui me tenait à coeur. Dans la vie, il faut savoir respecter sa parole », a-t-il déclaré, avant de souligner que l'acquéreur avait ensuite offert la guitare à son petit-fils, Drogba Abraham.

Revenant sur la composition des produits remis, Tonton Bouba a expliqué avoir privilégié la qualité de l'aide à la quantité de bénéficiaires. « J'avais prévu d'aider cent familles avec cent unités d'Agfol. Mais j'ai finalement choisi d'en aider cinquante afin que chacune bénéficie de deux boîtes, représentant un mois complet de traitement », a-t-il précisé.

Profitant de cette rencontre, le célèbre animateur a insisté sur les valeurs de gratitude et de solidarité. « Quand on reçoit une aide, il est important de savoir remercier. La reconnaissance est une valeur essentielle dans les relations humaines », a-t-il souligné.

Il a également exprimé sa gratitude à Mme Kady, directrice marketing de Sanya, pour sa contribution à travers des dons de savon, de bassines et de récipients destinés aux bénéficiaires.

Très impliqué dans la sensibilisation à la drépanocytose, Tonton Bouba a appelé les parents à mieux s'informer sur cette maladie génétique. « Il est important de sensibiliser les couples et les familles afin de réduire les risques liés à certaines combinaisons génétiques susceptibles de favoriser la transmission de la maladie », a-t-il indiqué.

Réaffirmant sa philosophie fondée sur le partage, il a lancé : « Lorsque la vie me donne, je redonne à ceux qui en ont besoin. » Avant de conclure, il a adressé une pensée particulière aux personnes atteintes de leucémie et de drépanocytose, formulant des prières pour leur guérison et leur bien-être.

Au nom de la présidente de l'Ong, la coordinatrice Traoré Alice a salué la générosité du donateur et son soutien constant à la structure. « Tonton Bouba a toujours accompagné notre Ong. Au-delà de ses dons, il nous apporte sa présence, son expérience et ses précieux conseils. C'est un soutien fidèle dont nous sommes profondément reconnaissants », a-t-elle témoigné.

Par cette nouvelle initiative, Tonton Bouba confirme une fois de plus son statut d'homme de coeur, convaincu que la solidarité reste l'une des plus belles réponses à la souffrance et à la maladie.

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