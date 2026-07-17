Afrique: Industries créatives - « Coup de Maître » met en lumière les enjeux de la propriété intellectuelle

L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI) a pris part, jeudi 16 juillet 2026, au lancement officiel de la première édition de « Coup de Maître », une initiative de LUXAF Magazine destinée à promouvoir la transmission des savoir-faire d'excellence et à valoriser les métiers de la création sur le continent africain.

Organisée autour de l'univers de la maroquinerie de luxe, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités issues des institutions publiques, des milieux professionnels et des industries créatives. Tous ont salué cette plateforme qui ambitionne de favoriser les échanges entre professionnels, artisans et créateurs, tout en mettant en lumière l'excellence des savoir-faire africains.

L'OIPI, représenté par Mme BES Dominique, chef du Service communication et vulgarisation de la propriété intellectuelle, a pris part au panel consacré au thème : « Propriété intellectuelle et luxe africain : protéger la créativité ».

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À cette occasion, la représentante de l'institution a insisté sur le rôle central de la propriété intellectuelle dans la protection des oeuvres de l'esprit et des innovations. Elle a également rappelé que les outils de propriété intellectuelle constituent un levier stratégique pour préserver les créations africaines contre la contrefaçon, renforcer leur valeur économique et améliorer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

Les échanges ont mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les créateurs, notamment dans les secteurs du luxe, de l'artisanat, de la mode et des industries culturelles et créatives. Les participants ont souligné la nécessité d'accompagner davantage les artisans et les entrepreneurs afin qu'ils s'approprient les mécanismes de protection de leurs créations et puissent mieux tirer profit de leur savoir-faire.

Par sa participation à cette première édition de « Coup de Maître », l'OIPI réaffirme son engagement en faveur de la promotion de l'innovation, de la créativité et de la protection des actifs immatériels. L'institution entend poursuivre ses actions de sensibilisation auprès des acteurs économiques et culturels afin de faire de la propriété intellectuelle un véritable moteur de développement.

Cette initiative illustre, par ailleurs, la volonté des différents acteurs de renforcer les synergies entre création, innovation et protection juridique, dans la perspective de consolider l'essor des industries créatives et du luxe africain.