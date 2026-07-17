Burkina Faso: Sécurité intérieure - Vers une harmonisation des dispositifs de contrôle routier

Les chefs de police de la Confédération des Etats du Sahel se sont retrouvés à Ouagadougou, le jeudi 16 juillet 2026, afin d'échanger autour des actions pour renforcer la coopération sécuritaire au sein de l'espace confédéral.

Les états-majors généraux des services de sécurité intérieure des trois pays de l'Alliance Etats du Sahel (AES) veulent agir d'une même façon en matière de protection des personnes et des biens. Ainsi, le jeudi 16 juillet 2026, à Ouagadougou, les chefs de police du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont tenu une rencontre de concertations, consacrée à la mise en oeuvre de l'arrangement technique relatif à l'harmonisation des dispositifs de contrôle routier au sein de l'espace AES. Et ce, à quelques jours après la signature par les ministres de la Sécurité de l'AES de cet arrangement le 1er juillet 2026.

Le directeur général de la police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, a salué l'engagement de ses pairs à bâtir un espace sécuritaire intégré. Selon lui, les polices nationales doivent être des « instruments loyaux et engagés » au service de la refondation portée par les plus hautes autorités de la Confédération des Etats du Sahel. Il a alors souligné que cette rencontre marque l'entrée dans la phase pratique de la mise en oeuvre des engagements sécuritaires adoptés au sein de l'AES.

« La coopération policière constitue un levier essentiel pour assurer la stabilité et le développement de l'espace communautaire », a indiqué Thierry Dofizouho Tuina. Il a précisé que les échanges se sont focalisés sur l'arrangement technique signé par les ministres en charge de la Sécurité des trois pays. « Ce document vise l'harmonisation des dispositifs, des procédures et des mécanismes de contrôle routier sur l'ensemble du territoire de l'AES », a-t-il fait savoir.

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Il s'agit, selon les acteurs, de sécuriser davantage les axes reliant les trois Etats et fluidifier la circulation des personnes et des biens tout en luttant contre les différentes formes de criminalité qui affectent les corridors routiers.

Le directeur général de la police nationale du Mali, Youssouf Koné, a rappelé que les défis sécuritaires auxquels font face les trois Etats exigent une mutualisation des efforts, des expériences et des moyens. « Terrorisme, traite des êtres humains, trafic de migrants et autres formes de criminalité transnationale organisée constituent autant de menaces qui appellent une réponse concertée des services de sécurité », a-t-il appuyé. Or, selon lui, le développement économique et l'intégration des peuples passent nécessairement par des routes sûres et des échanges facilités.

De son côté, le directeur général de la police du Niger, Assahaba Ebonkawal, a reconnu la pertinence de l'harmonisation des dispositifs de contrôle routier qui, selon lui, va permettre de créer une libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. Les travaux de Ouagadougou ont permis également d'évaluer la mise en oeuvre des recommandations issues de la première rencontre des chefs de police de l'AES, tenue à Bamako en janvier 2025, afin de consolider les mécanismes de coopération et de coordination entre les services de police des trois Etats membres.