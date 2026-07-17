Burkina Faso: Cinq ans d'impact de Endeavour Mining - 3 200 milliards F CFA injectés dans l'économie nationale

Endeavour Mining a présenté son impact sur le développement socioéconomique du Burkina Faso, résumé dans son rapport ESG (gouvernance sociale et environnementale) 2021-2025. Au cours de ces cinq dernières années, à travers ses deux mines, Houndé et Mana, le Groupe a injecté 3 200 milliards F CFA dans l'économie burkinabè.

«Produire avec responsabilité, contribuer avec exemplarité », « extraire de la valeur de la terre et en créer durablement pour les communautés et le pays d'implantation ». Fidèle à ces engagements d'entreprise citoyenne, orientée vers une performance sociale et environnementale, le Groupe Endeavour Mining, à travers ses mines de Houndé et de Mana, a transformé ces principes en résultats tangibles au Burkina Faso.

Son impact sur le développement socioéconomique du pays des Hommes intègres, contenu dans son rapport ESG (gouvernance sociale et environnementale) 2021-2025, a été rendu public par les premiers responsables de la société, le lundi 29 juin 2026, à Ouagadougou, en présence des autorités nationales, des représentants de la société civile, des partenaires au développement et des médias.

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Chiffres à l'appui, le Directeur Pays de Endeavour Mining, Souleymane Boly, a étayé la contribution des mines de Houndé et de Mana au budget de l'Etat, à la création d'emplois, à l'entrepreneuriat local, à la protection de l'environnement, aux secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé, l'assainissement.

D'une manière globale, la contribution de Endeavour Mining à l'économie burkinabè sur la période 2022-2025 s'élève à 3 200 milliards F CFA. En 2025, son impact économique se chiffre à 620 milliards F CFA, dont 210 milliards F CFA au Trésor public sous forme de taxes, impôts, redevances, dividendes et autres paiements, 365 milliards d'achats, dont 93 % effectués auprès d'entreprises installées au Burkina. En termes de création d'emplois, le Groupe totalisait en 2025 2 151 employés dont 97 % sont des Burkinabè.

Ce personnel a absorbé sur les cinq ans 233 milliards FCFA de salaires et avantages sociaux, qui participent à la consommation locale. Dans le domaine de la santé, la société minière a investi 184 millions F CFA dans la lutte contre le paludisme, et 947 millions F CFA dans 24 initiatives ayant bénéficié à plus de 21 858 personnes. On peut citer, entre autres, six centres de santé financés, améliorant l'accès aux soins pour plus de 5 523 personnes, quatre salles d'hôpital construites au service de 4 500 personnes, et six initiatives de santé maternelle au profit de 2 250 femmes.

1 063 milliards F CFA investis dans l'entrepreneuriat local

Les Caravanes de Santé annuelles d'Endeavour ont permis de réaliser 976 consultations ophtalmologiques gratuites, 64 chirurgies de la cataracte, faire prendre en charge par des spécialistes 2 736 mères et enfants, distribuer 105 paires de lunettes de vue, former 53 agents de santé locaux. Attachée à la formation des leaders de demain, le Groupe a investi plus de 390 millions FCFA dans l'éducation et la formation professionnelle, à travers plus de 20 initiatives qui ont directement bénéficié à plus de 26 000 enfants et jeunes adultes.

Plus de 16 000 élèves ont été dotés de fournitures scolaires d'une valeur de 35 millions de F CFA, 420 personnes ont bénéficié d'une formation professionnelle, 5 800 élèves ont eu droit à un soutien éducatif et à de bourses d'un montant de plus de 270 millions F CFA, 931 enfants ont été récompensés dans le cadre du programme pépites d'or, des bourses complètes couvrant scolarité et frais de vie ont été offertes à 24 étudiants pour le compte du programme élite de demain.

En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des communautés, Endeavour a réhabilité les routes de Wona, Somona, Safané, Yona, Sio et Kietou à hauteur 335 millions F CFA avec 23 000 bénéficiaires, investi 431 millions F CFA dans 17 initiatives ayant bénéficié à plus de 23 000 bénéficiaires.

Dans le soutien à l'entrepreneuriat local, de l'agriculture au maraîchage, en passant par les chaînes d'approvisionnement locales, le Groupe Endeavour a soutenu plus de 50 initiatives génératrices de revenus au Burkina Faso pour un investissement de 1 063 milliards F CFA. Ce qui a permis d'ouvrir des perspectives économiques à plus de 7 100 personnes, plus particulièrement les femmes et les jeunes.

En entreprise écocitoyenne, la protection de l'environnement constitue un axe central de la gouvernance de la mine, avec des priorités centrées sur la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la gestion responsable de l'eau et la lutte contre la pollution plastique. A ce niveau, on note comme résultats plus de 85 000 arbres plantés, 137 hectares de terres protégées, plus de 1,3 million de bouteilles d'eau à usage unique éliminées, soit 14 300 kg de plastique économisés, représentant 99% de réduction.

Un exercice de redevabilité et de transparence à perpétuer

Pour le Directeur Pays de Endeavour Mining, Souleymane Boly, au-delà des chiffres, la véritable satisfaction réside dans ces vies qui changent positivement grâce aux investissements de la société. « Derrière ces résultats se trouvent des hommes et des femmes, des élèves qui poursuivent leurs études grâce à une bourse, des producteurs agricoles qui améliorent leurs revenus et leur productivité, des entrepreneurs qui développent des activités, des centres de santé renforcés, des jeunes qui accèdent à une formation et des communautés qui voient leur contribution à l'économie. C'est cette valeur humaine que nous avons souhaité mettre en détail dans ce rapport », a-t-il souligné.

En parfaite cohérence avec les réformes engagées par les autorités burkinabè, l'ambition de Endeavour Mining est de contribuer à bâtir un secteur minier responsable, créateur d'emplois, de compétences et d'opportunités pour les entreprises burkinabè.

« Car, que nous sommes convaincus que notre réussite ne peut pas être dissociée de celle du Burkina Faso ni de celle des communautés qui nous accueillent », a été on ne peut plus clair M. Boly. Le Directeur de cabinet du ministre chargé des Mines, Salif Boussim, a salué l'initiative de cet exercice de redevabilité et de transparence portée par Endeavour. Pour lui, les résultats du rapport d'impact illustrent qu'il est bien possible de concilier performance économique, responsabilité sociale, création de valeurs partagées.

Il a invité les autres sociétés minières à suivre l'exemple de Endeavour, tout en rappelant la volonté du gouvernement burkinabè de renforcer davantage le contenu local, de bâtir un secteur minier moderne, responsable, compétitive et pleinement alignée sur les priorités nationales de développement.