Sénégal: Logements et infrastructures publiques - Le chef de l'État ordonne l'accélération des programmes et un plan d'urgence pour les ponts

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné l'accélération des programmes de logement et de réalisation d'infrastructures publiques, tout en prescrivant l'élaboration d'un plan national d'urgence pour la construction et la réhabilitation des ponts, a-t-on appris du communiqué du Conseil des ministres.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue jeudi au Palais de la République, le chef de l'État a rappelé que le développement du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) constitue une priorité pour soutenir la relance de l'économie nationale et favoriser la création d'emplois.

Dans cette perspective, il a demandé au gouvernement d'accélérer l'exécution des projets de promotion du logement ainsi que la relance des programmes de construction d'infrastructures publiques jugées prioritaires.

Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la nécessité de renforcer les programmes d'aménagement et de restructuration urbaine à travers la consolidation des moyens d'action de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine (SAFRU).

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Le président de la République a, en outre, appelé à la relance des programmes immobiliers et des activités de la SICAP SA et de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM), afin d'accroître l'offre de logements.

Le chef de l'État a aussi demandé l'allocation de ressources complémentaires au Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), en vue d'intensifier la réalisation d'infrastructures sociales de base dans les régions et les zones frontalières.

Par ailleurs, il a prescrit l'initiation d'un programme national d'urgence de construction et de réhabilitation des ouvrages de franchissement, notamment des ponts, afin d'améliorer la mobilité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire.

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a chargé le Premier ministre d'assurer, avec les ministres concernés, un suivi rapproché et systématique des programmes de logement et de réalisation d'infrastructures publiques, afin d'en garantir une exécution diligente.