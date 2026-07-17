Sénégal: OGM et biodiversité - L'Anb affine son dispositif de contrôle

Grâce à un nouveau guide d'inspection harmonisé présenté lors d'un atelier à Saly, l'Autorité nationale de biosécurité outille ses experts pour les futurs contrôles, tout en annonçant le lancement prochain de tests scientifiques pour déterminer de manière formelle la présence ou l'absence d'Ogm au Sénégal.

Alors que le décret d'application n'est pas encore signé, l'Autorité nationale de biosécurité (Anb) prend les devants. Un atelier, organisé hier mercredi, à Saly, a ainsi permis d'outiller le Comité scientifique et technique grâce à un guide d'inspection harmonisé pour les essais d'Organismes génétiquement modifiés (Ogm). Le directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité (Anb), le Pr Aly Ndiaye, a expliqué que cette rencontre s'inscrit dans les missions de communication, de sensibilisation et de formation dévolues à l'institution.

Elle intervient après plusieurs échanges organisés avec les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. « Nous sommes là aujourd'hui pour outiller le Comité scientifique et technique, afin qu'il puisse assurer le suivi, l'inspection et le contrôle des activités liées aux Organismes génétiquement modifiés, aussi bien dans les laboratoires que sur le terrain », a-t-il indiqué. D'après M. Ndiaye, les inspections ne sont pas encore effectives, le décret d'application n'étant pas encore signé.

Toutefois, l'Autorité nationale de biosécurité entend anticiper cette étape en préparant les équipes appelées à intervenir dès l'entrée en vigueur du texte réglementaire. Un guide d'inspection, de contrôle et de suivi a été élaboré pour harmoniser les procédures et préciser les exigences auxquelles devront se conformer les chercheurs et les utilisateurs d'Ogm.

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Le directeur exécutif de l'Anb a souligné que ce document ne revêt aucun caractère confidentiel et sera mis à la disposition des chercheurs, des producteurs, des journalistes et de toute personne intéressée, dans le but de favoriser une meilleure compréhension des règles encadrant l'utilisation des Ogm. S'exprimant sur la situation du Sénégal, le Pr Aly Ndiaye a indiqué qu'aucune étude scientifique n'a encore établi, de manière formelle, la présence ou l'absence d'Ogm sur le territoire national.

Des enquêtes antérieures avaient évoqué leur présence, mais elles ne constituent pas, selon lui, une preuve scientifique suffisante. « Cette année, nous avons prévu de réaliser des tests pour déterminer la présence ou non d'Organismes génétiquement modifiés sur deux ou trois spéculations au niveau du pays », a-t-il annoncé. M. Ndiaye a rappelé que les missions d'inspection seront assurées par des experts disposant de solides compétences en biotechnologie et en biosécurité. Le Comité scientifique et technique regroupe 17 spécialités appelées à garantir une évaluation rigoureuse et conforme aux exigences réglementaires.