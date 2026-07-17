Congo-Brazzaville: EMPGL - La 70e promotion reçue par la grande famille des anciens

La cérémonie de réception des finalistes de la 70e promotion sortie fraîchement de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL), débaptisée du nom de l'ancien enfant de troupe (AET) Basile Sillou, s'est déroulée, le 16 juillet à Brazzaville, en présence des grands anciens, des présidents des associations et amicales des AET d'Afrique et du président de l'association des AET du Congo, Rémy Ayayos Ikounga.

La cérémonie a été marquée par l'installation de la promotion, l'entrée du drapeau de l'association et sa présentation, le port des insignes, l'hymne de l'association et la remise de ses documents recteurs, la sortie du drapeau.

Dans son mot de circonstance, le président de l'association des AET, Rémy Ayayos Ikounga, a invité la 70e promotion à suivre l'exemple de leurs aïeux. « J'aimerais effectivement rappeler à ses membres, qu'un sage a dit que " L'apprentissage n'est pas le remplisse ment d'un seau, mais l'allumage d'un feux" », a-t-il déclaré. Il a ajouté en clamant haut et fort à l'endroit des sortants : « A vous maintenant d'en entretenir la flamme ! ».

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A l'issue de la cérémonie, le président de la promotion Basile Sillou, l'AET Jonas Ekou, a indiqué: « C'est un sentiment de joie que nous ressentons depuis notre entrée à l'école. Le fait de savoir que nous avons accompli ce rêve, c'est une joie pour nous. Nous sommes heureux aujourd'hui et avons le devoir de relever ce défi et faire plus que les anciens. Effectivement, vu que la discipline est la base de l'armée, nous comptons perpétuer cette ligne ... ».

Précisons qu'une marche de cohésion, le dépôt de la gerbe de fleurs en mémoire des AET décédés, la soirée de gala sous le chapiteau Ben'tsi, ont sanctionné les festivités marquant la 17e journée nationale de l'association des AET du Congo, couplée à la célébration du jubilé des 80 ans d'existence de l'EMPGL.