Congo-Kinshasa: Assainissement de Kinshasa - La task force du général Kasongo Kabwik déjà à pied d'oeuvre

Déterminé à mettre fin à l'insalubrité chronique qui affecte la capitale, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait pris une décision ferme : la création d'une task force spéciale, appelée à impulser une nouvelle dynamique aux opérations de salubrité publique.

Le choix a été porté sur le général Kasongo Kabwik pour diriger la structure ad hoc, dotée d'une chaîne de commandement unifiée. Réputé pour sa rigueur et son sens de la discipline, le nouveau promu s'est déjà illustré à la tête du Service national (SN) par des résultats tangibles. De lui, l'on retiendra, entre autres, la réinsertion de nombreux anciens "Kulunas" mués en bâtisseurs dans des activités productives et le développement de plusieurs chantiers agricoles.

Le général Kasongo Kabwik incarne le profil de manager de terrain idéal dont Kinshasa a besoin : un homme habitué à produire des résultats dans des contextes exigeants, alliant fermeté, discipline et sens de l'organisation. À peine nommé, il a déjà pris la pleine mesure des enjeux de sa mission. Depuis trois jours, les unités de la brigade placée sous son commandement sont déployées à travers la ville de Kinshasa.

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Vêtus de combinaisons bleues arborant le sigle SN, les agents sont à pied d'oeuvre dans les carrefours, les grandes artères et les quartiers, munis de balais, brouettes, râteaux, bêches et autres outils d'assainissement. Ils enlèvent les immondices, curent les caniveaux, débroussaillent les espaces envahis par les herbes, dégagent les parkings anarchiques et contribuent à l'amélioration du cadre de vie.

Dans le district de la Tshangu, sur le prolongement du boulevard Lumumba, les premiers résultats sont déjà visibles. La chaussée a retrouvé sa propreté et les marchés pirates qui l'encombraient ont été démantelés, permettant une circulation plus fluide. Les usagers sont désormais tenus de respecter les nouvelles consignes : ne plus jeter de bouteilles en plastique, de papiers ou d'autres déchets sur la voie publique. Les récalcitrants sont soumis à des sanctions pouvant aller à la participation aux travaux d'assainissement.

L'ambition de modernisation aujourd'hui portée par le général Kasongo Kabwik ne saurait être compromise continuellement par des comportements rétrogrades qui entretiennent l'insalubrité et freinent la transformation de la capitale. L'heure n'est plus à la complaisance. Kinshasa doit changer de visage. Cette mutation exige une autorité forte, capable de faire respecter l'ordre, les règles d'urbanisme et les impératifs de salubrité publique. Et si le général était l'homme de la providence...