Gambie: Les attaques et critiques à caractère ethnique ne sauront m'empêcher de poursuivre mes ambitions, déclare Mr Bensouda

Mr Talib Ahmed Bensouda, le leader du parti UNITE, a déclaré que les attaques répétées mettant en doute son ethnicité et ses racines familiales ne pourront l'empêcher de poursuivre ses ambitions politiques, insistant sur le fait que le leadership doit être mesuré selon les idées, la politique et le caractère plus tôt que selon l'origine ethnique.

Mr Bensouda s'exprimait ainsi sur le Podcast Dialectic Space. Il a affirmé que les attaques sur son identité ne sont nullement un fait nouveau car il en a été ainsi tout au long de sa carrière politique, notamment lors de sa campagne victorieuse pour le leadership du Conseil Municipal de Kanifing.

Malgré ces attaques répétées, il a déclaré que cela ne l'a jamais empêché de gagner la confiance des électeurs et que ses ambitions politiques n'en souffriront aucunement.

Mr Bensouda a souligné que l'attention devrait se tourner sur le candidat qui professe la meilleure vision politique pour le pays plutôt que sur les tentatives visant à discréditer les candidats selon leur appartenance ethnique ou racines familiales.

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Le maire du Conseil Municipal de Kanifing a répondu aux allégations concernant son identité gambienne. Il a vigoureusement défendu son héritage car, selon lui, les racines de sa famille en Gambie sont bien établies.

« Si nous devions tous démontrer notre courage et examiner nos racines ancestrales, alors le perdant devra être exilé si nous devions nous en tenir à ce genre de discours, » a-t-il spéculé, déclarant : « Je pense que 99 pour cent des auteurs de ces allégations seront vaincus. »

Il a ajouté qu'il n'a nullement l'intention de dilapider un temps précieux à répondre aux individus qui le critiquent constamment. Son attention, selon lui, est fermement fixée sur les Gambiens et les programmes de développement qu'il ambitionne de mettre en place en vue de résoudre les difficultés auxquelles le pays est confronté.

Selon lui, son objectif est de trouver des solutions plutôt que de se laisser empêtrer dans des disputes personnelles avec ses pourfendeurs.

Au cours de l'interview, Mr Bensouda a affirmé que certains de ses critiques sont 'probablement atteints de troubles mentaux'. Il a répété qu'il ne désire nullement s'enliser dans des calomnies et attaques personnelles.

« D'après ma propre analyse, un grand nombre de personnes atteintes de troubles mentaux sont présentes sur la scène politique gambienne, et je ne souhaite absolument pas me confronter à ce genre de personnes, » a-t-il déclaré.

Le leader du parti UNITE a maintenu qu'une personne ambitionnant de remplir des fonctions politiques devrait être jugée selon sa conduite, son caractère et sa capacité à répondre aux besoins et aspirations des citoyens plutôt que selon ses racines familiales ou ancestrales.

Il a déclaré que les électeurs devraient juger leurs leaders politiques selon leurs qualités intrinsèques et leur programme de développement, plutôt que selon les critiques portant sur leur identité ou racines familiales. Il a insisté sur le fait que les intérêts du pays plutôt que les différences ethniques ou personnelles devraient être au centre des discours et débats politiques de grande importance.