Algérie: Signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans des secteurs stratégiques prometteurs

BERLIN — Plusieurs accords et mémorandums d'entente portant sur des secteurs stratégiques prometteurs ont été signés lors des travaux du Forum économique algéro-allemand qui se tient vendredi à Berlin.

Lors de ce forum, qui se déroule en présence de hauts responsables avec la participation d'hommes d'affaires et d'investisseurs des deux pays, un mémorandum d'entente a été signé entre Sonatrach et l'entreprise allemande VNG, portant sur l'ouverture de négociations en vue du renouvellement du contrat d'exportation de gaz et de l'augmentation des volumes exportés.

Un autre mémorandum d'entente a été signé entre l'entreprise Opel et le groupe Halil visant à établir un cadre de coopération future et à explorer les opportunités d'affaires et d'investissement entre les deux parties.

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Dans le secteur pharmaceutique, le groupe Saidal et l'entreprise allemande Boehringer Ingelheim ont signé un mémorandum d'entente portant sur la fabrication locale de quatre molécules pharmaceutiques stratégiques destinées au traitement du diabète, de l'insuffisance cardiaque et des maladies rénales, ainsi que d'autres sur le développement d'un partenariat industriel dans les domaines de la recherche et du développement, dans le cadre de la coopération scientifique entre l'Algérie et l'Allemagne.

Dans le secteur des transports, cinq mémorandums d'entente ont été signés entre l'entreprise allemande "Siemens Mobility" et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), et l'Entreprise d'exploitation du Métro d'Alger (EMA), visant à renforcer la coopération dans les domaines du transport ferroviaire, du développement des solutions de transport urbain et du transfert de technologies et de savoir-faire.

Le Forum a également été marqué par la signature d'un accord commercial entre l'entreprise "EXWOR" et la société "Field Equipment and Services" portant sur la fourniture d'équipements destinés aux champs pétroliers pour les marchés algérien et africain, ainsi que d'un autre accord commercial entre la société "EXWOR" et la société "PSE Engineering GmbH" relatif à la fourniture de technologies d'ingénierie destinées au secteur du pétrole et du gaz.

Par la même occasion, un accord commercial a été signé entre la société "VET AGRI PHARMA" et la société "EQUINEXT SOLUTIONS Deutschland" pour la fourniture de machines et d'équipements industriels destinés à la création d'une unité de production de médicaments vétérinaires en Algérie.

Un mémorandum d'entente a été également signé entre "OPEN DISK" et "EQUINEXT SOLUTIONS Deutschland" visant à établir un partenariat associant l'expertise allemande en ingénierie et technologies industrielles au savoir-faire local d'OPEN DISK, afin d'accompagner les investisseurs industriels.

Par ailleurs, un accord de non-divulgation (NDA) a été signé entre Madar Holding et la société Korber Technologies GmbH, portant sur la protection des informations confidentielles mutuelles dans le cadre du projet de la société algérienne des tabacs.

Un accord de coopération pour l'évaluation a été, aussi, signé entre FOCKE & CO. (GmbH & CO.KG) et Madar Holding, en vue d'évaluer les besoins de la société algérienne des tabacs en équipements d'emballage des cigarettes et d'étudier les opportunités de coopération industrielle et commerciale entre les deux parties.

La rencontre a aussi été marquée par la signature d'un accord commercial entre la société International Company Renewable Solar SARL et la société RCT Solutions, portant sur la réalisation d'études d'ingénierie et la supervision de la réalisation d'une usine de production de silicium métal destiné aux industries métallurgiques et à l'énergie solaire.

Un accord commercial a, en outre, été signé entre le groupe Boussouf Fatah et la société Fleming Hotels, portant sur la gestion et l'octroi d'une franchise pour l'exploitation d'un complexe touristique d'une capacité de 600 lits dans la ville de Touggourt.

Un avenant à un accord conclu en 2023 entre la société Friction Tec et la société MOLL Batterien a aussi été signé, visant à élargir le partenariat dans le domaine du transfert de technologies liées aux batteries, en sus d'un accord commercial entre les deux sociétés portant sur l'exportation de batteries fabriquées en Algérie sous licence de la marque MOLL.

En outre, un protocole d'accord a été signé entre CITAL et Eisenbarth GmbH, portant sur la fourniture de composants électroniques spécialisés destinés à la réparation des équipements électroniques des rames de tramway.

La liste des accords comprend également la signature d'un accord de partenariat entre ASOR/ASCEND et VOLKSLIFT GmbH, portant sur la création d'une coentreprise pour la production locale d'ascenseurs sous licence de la marque VOLKSLIFT, ainsi qu'un accord commercial entre SURFATEC SARL et Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH, relatif à la fourniture d'une ligne automatisée de lamination et d'équipements de production de panneaux mélaminés.

Par ailleurs, un mémorandum d'entente a été signé entre TECHNOCAST et HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, portant sur le transfert de technologie et la mise en place d'une ligne d'assemblage de batteries de stockage d'énergie.

Un accord commercial et de partenariat a également été signé entre les laboratoires Frater Razes SPA et Groninger & Co. GmbH, afin de renforcer les capacités de production dans le domaine des biotechnologies, à travers l'acquisition d'équipements de pointe et le développement de projets industriels.

Pour rappel, ce forum s'inscrit dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République fédérale d'Allemagne, à l'invitation de son homologue allemand, le président Frank-Walter Steinmeier.