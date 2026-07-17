Tunisie: Le pays première mondiale dans la gestion des aires marines protégées

La Tunisie s'est hissée à la première place mondiale en matière d'efficacité de gestion des aires marines protégées, selon les résultats de l'Indice de performance environnementale (EPI) 2026. Ce classement international, qui évalue les performances environnementales de 177 pays, place également la Tunisie à la 85e position mondiale avec un score global de 41,05 points.

Dans la région du Moyen-Orient élargi, la Tunisie occupe la sixième place parmi les pays arabes, tandis qu'elle se classe cinquième à l'échelle africaine. Le pays dépasse ainsi la moyenne régionale fixée à 40,15 points.

Cette performance est notamment portée par les résultats enregistrés dans la gestion des écosystèmes marins. La Tunisie obtient le meilleur classement mondial dans l'indicateur relatif à l'efficacité de gestion des zones marines protégées, confirmant les efforts engagés en matière de préservation de la biodiversité marine et de protection des espaces naturels.

Le rapport relève également des avancées dans d'autres domaines environnementaux. La Tunisie se classe ainsi 76e mondiale dans la gestion des déchets et occupe la 66e position concernant l'exposition au plomb et aux métaux lourds.

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Toutefois, l'Indice de performance environnementale souligne plusieurs défis à relever. Malgré son leadership dans la gestion des aires marines protégées, la Tunisie reste confrontée à une couverture encore limitée des zones marines identifiées comme importantes sur le plan biologique. Elle occupe, dans cet indicateur spécifique, la 79e place mondiale.

Publié tous les deux ans par l'Université américaine de Yale en collaboration avec l'Université de Columbia, l'Indice de performance environnementale constitue l'une des principales références internationales pour mesurer les politiques environnementales des pays. Il évalue notamment la santé environnementale, la vitalité des écosystèmes et les actions engagées face aux changements climatiques.