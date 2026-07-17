Tunisie: Bab Souika - Coup de filet de la municipalité, produits périmés détruits et mobilier saisi

La municipalité de Tunis a mené jeudi une opération de contrôle sur le terrain dans le secteur municipal de Bab Souika, visant à libérer les trottoirs occupés illégalement et à vérifier le respect des conditions sanitaires dans les commerces ouverts au public.

Cette intervention a permis de relever plusieurs infractions, de saisir du mobilier installé sur la voie publique et de procéder à la destruction de produits alimentaires arrivés à expiration, selon un communiqué publié vendredi par la municipalité.

Les agents municipaux ont ainsi détruit 13 boîtes de jus, 6 paquets de gaufrettes ainsi qu'un kilogramme de haricots en conserve périmés. Ils ont également enregistré 9 infractions sanitaires et adressé 4 convocations officielles aux concernés afin de poursuivre les procédures administratives.

Dans le cadre de la lutte contre l'occupation illégale de l'espace public, les équipes de contrôle ont par ailleurs procédé à la saisie de 123 chaises et 33 tables installées sur les trottoirs ou la voie publique en violation des réglementations en vigueur.

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L'opération a été menée en coordination avec la direction de la police municipale, avec la participation d'une inspectrice sanitaire relevant de la direction de l'hygiène, d'agents de contrôle sanitaire ainsi que des services chargés de l'octroi des autorisations d'occupation du domaine public.

À travers ces interventions, la municipalité de Tunis appelle les propriétaires des commerces à respecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l'hygiène, à la sécurité alimentaire et à l'utilisation de l'espace public.