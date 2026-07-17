Tunisie: Bac 2026 - Les admis peuvent consulter leur orientation universitaire

Les nouveaux bacheliers de la session 2026 peuvent désormais prendre connaissance de leur formule globale d'orientation universitaire, a annoncé vendredi 17 juillet 2026 le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les résultats sont accessibles à travers deux moyens : le service de messagerie SMS et le site officiel dédié à l'orientation universitaire.

Pour consulter leur orientation par SMS, les candidats doivent envoyer un message au numéro 85000, en inscrivant la mention « or », suivie d'un espace puis de leur numéro de baccalauréat. Ils recevront ensuite la notification relative à leur orientation dès la publication du résultat.

Le ministère a également précisé que les bacheliers peuvent consulter directement leur formule globale d'orientation sur le site officiel www.orientation.tn à partir de vendredi à midi.

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Mise à jour des numéros de téléphone pour les candidats concernés

Dans son communiqué, le ministère a invité les candidats admis au baccalauréat, qu'ils aient réussi lors de la session principale ou de la session de contrôle, et qui n'ont pas encore obtenu leurs codes d'accès, à procéder à la mise à jour de leurs numéros de téléphone portable.

Cette opération est ouverte du 17 au 26 juillet 2026 via la plateforme d'inscription au baccalauréat bac.education.tn.

Les candidats concernés doivent fournir un numéro de téléphone personnel, dont la carte SIM est associée à leur numéro de carte d'identité nationale, afin de recevoir leur code secret et accéder aux différents services électroniques liés à l'orientation universitaire.

Cette étape constitue une phase importante du processus d'affectation des nouveaux étudiants avant le démarrage des prochaines étapes de l'inscription universitaire.