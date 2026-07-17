Tunisie: Coupures d'électricité - Voici la liste complète des régions concernées aujourd'hui

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a publié, vendredi 17 juillet 2026, une mise à jour des zones qui pourraient connaître des coupures tournantes d'électricité durant la journée, entre 11h00 et 15h00.

Cette mesure intervient dans un contexte de forte hausse de la demande en électricité, notamment durant les heures de pointe, en raison des températures élevées enregistrées dans plusieurs régions du pays.

Selon la STEG, ces coupures temporaires peuvent concerner plusieurs gouvernorats et zones urbaines à travers différentes régions de la Tunisie. L'objectif est de préserver la stabilité du système électrique national et d'éviter une surcharge du réseau.

La société précise que la reprise de l'alimentation électrique se fera progressivement, sans notification préalable, dès que les conditions techniques le permettront.

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La STEG appelle les citoyens et les entreprises situés dans les zones concernées à prendre les mesures préventives nécessaires, notamment pour protéger les équipements électriques sensibles.

La STEG rappelle que cette programmation peut évoluer en fonction de l'évolution de la consommation électrique et de la situation du réseau national.

Les coupures annoncées concernent notamment plusieurs secteurs dans les différentes régions du pays, selon la répartition suivante :