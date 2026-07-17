Tunisie: Canicule - Plan d'urgence à Kairouan pour contrer les incendies

Les autorités régionales de la Tunisie centrale se mobilisent face aux risques climatiques extrêmes de l'été. La commission régionale de lutte contre les catastrophes déploie des postes de surveillance avancés de la Protection civile dans les zones forestières à haut risque.

En effet, le gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui, a convoqué et présidé une réunion de crise de la Commission régionale de prévention des catastrophes, de leur lutte et de l'organisation des secours. Ce rassemblement d'urgence qui a eu lieu en fin de la journée d'hier, jeudi 16 juillet 2026, s'inscrit dans le cadre du déploiement des protocoles de sécurité face aux anomalies climatiques exceptionnelles et à la vague de chaleur historique qui frappe la région.

L'objectif fixé est de rehausser au niveau maximal le degré de vigilance et de synchroniser les efforts des services de l'État pour sanctuariser les vies humaines, sécuriser les infrastructures publiques, préserver les habitations privées et protéger les récoltes agricoles ainsi que les massifs forestiers contre les départs de feux spontanés.

Offensive préventive

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Pour parer à toute urgence sur le terrain, le gouverneur a validé l'application immédiate d'un catalogue de décisions logistiques et de mesures préventives à effet direct. Le premier axe consiste en l'activation et le déploiement opérationnel de postes de contrôle et de surveillance avancés.

Animés conjointement par des brigades de l'Office national de la protection civile et par des gardes forestiers de la direction générale des forêts, ces détachements mobiles sont positionnés au coeur des massifs arborés et des zones de brousse identifiés comme des secteurs à haut risque d'inflammabilité. Cette présence de proximité permettra de détecter les colonnes de fumée dès les premières secondes et de mener des attaques rapides pour étouffer les flammes avant leur propagation.

Le second volet matérialise une réquisition lourde des moyens. Dhaker Bargaoui a ordonné le recensement et la mise en veille technique de l'intégralité du parc de machines, de bulldozers, de camions-citernes et de véhicules d'intervention appartenant aux différentes directions régionales ministérielles de Kairouan notamment le ministère de l'Équipement, de l'Agriculture et de la Santé.

Cette armada logistique est placée en état d'alerte maximale et de préparation absolue. Les clés et les conducteurs de ces engins lourds sont mis à la disposition directe et exclusive de la salle des opérations centrale de la préfecture, garantissant un commandement unifié et fluide pour acheminer les renforts mécaniques sur les lignes de front en cas de sinistre majeur.