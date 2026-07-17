Guinée: Un immeuble R+9 s'effondre à Ratoma, trois morts et deux blessés graves

Une nouvelle tragédie frappe la capitale guinéenne. Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet 2026, un immeuble de type R+9 en construction s'est effondré au quartier Démoudoula, dans la commune de Ratoma. Le bilan provisoire communiqué par les autorités fait état de trois morts et deux blessés graves, tandis que les équipes de secours poursuivent les recherches sous les gravats pour retrouver d'éventuelles victimes.

Le drame s'est produit aux environs de 3 h du matin. Selon les premiers constats, le bâtiment de neuf niveaux s'est écroulé sur un immeuble voisin de quatre niveaux ainsi que sur une habitation attenante, provoquant d'importants dégâts matériels et humains.

Parmi les premiers intervenants figure Mamadou Bah, responsable de la jeunesse du quartier Démoudoula, alerté quelques minutes après l'effondrement. «Vers 3 h 30, j'ai reçu l'appel d'un jeune qui m'a informé que le bâtiment s'était effondré. Lorsque je suis arrivé, nous avons immédiatement alerté le chef de quartier et le commissariat central de Kaporo avant de commencer les opérations de secours», a-t-il expliqué.

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Grâce à la mobilisation spontanée des riverains, quatre personnes d'une concession voisine - un père, son épouse et leurs deux enfants - ont été secourues vivantes. Une autre victime, retrouvée sous les décombres du bâtiment effondré, a été extraite dans un état critique. Deux autres personnes ont été découvertes sans vie dans l'immeuble voisin sur lequel la structure s'est affaissée. «Pour le moment, nous avons enregistré trois morts et deux blessés graves, mais nous ignorons encore combien de personnes pouvaient se trouver sur le chantier, où des maçons, des soudeurs et d'autres ouvriers travaillaient à la toiture», a ajouté Mamadou Bah.

Dès les premières heures de la matinée, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, s'est rendu sur les lieux du drame en compagnie des autorités administratives, des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que des services techniques de son département.

Le ministre a exprimé la compassion du gouvernement et présenté les condoléances du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, aux familles endeuillées. «Le bilan est déplorable. Une seule personne décédée est déjà de trop. Nous ferons toute la lumière sur les causes de cet effondrement grâce à un rapport technique qui sera rendu public», a-t-il assuré.

Il a également salué la rapidité de la mobilisation des forces de sécurité, de la Protection civile, de l'ANGUCH et des services techniques, dont l'intervention a permis d'évacuer plusieurs occupants avant que le bilan ne s'alourdisse. Les opérations de déblaiement se poursuivent malgré les intempéries, avec l'appui d'engins lourds mobilisés pour fouiller les décombres.

L'une des premières conclusions avancées par le ministre concerne la situation administrative de l'immeuble à l'origine du drame. Selon les premières vérifications, le bâtiment ne disposait d'aucune autorisation conforme à la réglementation en vigueur. «Cet immeuble n'a pas été autorisé conformément aux dispositions réglementaires. Les contrôles engagés dans les différentes communes de Conakry vont se poursuivre afin d'identifier les constructions irrégulières», a indiqué Mohamed Lamine Sy Savané.

Une enquête technique a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette catastrophe, qui relance le débat sur le respect des normes de construction et la prolifération des bâtiments érigés sans autorisation dans la capitale guinéenne.