Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye prendra part au sommet de la CEDEAO de Freetown, dimanche (Officiel)

17 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président Bassirou Diomaye Faye va se rendre samedi à Freetown où il doit prendre part le lendemain, dimanche, au 69e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a-t-on appris de source officielle.

Le président de la République a annoncé qu'il prendra part les 18 et 19 juillet au sommet de la CEDEAO, à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, rapporte le communiqué du Conseil des ministres tenu jeudi au palais de la République.

Mercredi, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et son collègue des Forces armées, Yancoba Diémé, ont participé à la 56e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO et à une réunion du Conseil des ministres de l'organisation, consacrée à l'examen du projet de déclaration de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'avenir de l'intégration régionale, a indiqué la diplomatie sénégalaise.

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"Cette rencontre de haut niveau a réuni les États membres autour des enjeux de paix, de sécurité et de stabilité régionales, ainsi que des réponses à apporter aux nombreux défis auxquels la région ouest-africaine est confrontée. Les travaux ont permis de réaffirmer l'engagement des États membres en faveur du renforcement de l'intégration régionale, de la paix et de la stabilité dans l'espace communautaire", a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un message publié sur le réseau social X.AUT : AKS/ASB

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