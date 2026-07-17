Sénégal: Lutte contre la pêche illicite - Un acteur salue les 'avancées encourageantes' du pays

Kaolack — Le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA), Gaoussou Guèye, a salué les avancées encourageantes réalisées par le Sénégal dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Pêche INN).

"Les avancées du Sénégal dans la lutte contre la pêche INN sont encourageantes. Il faut poursuivre les efforts entamés pour protéger la pêche artisanale", a-t-il notamment déclaré, jeudi, à Bissau, capitale de la Guinée Bissau, lors d'une cérémonie d'installation de commissions mixtes des professionnels africains de la pêche artisanale.

Selon une déclaration transmise à l'APS, au cours de cette rencontre, M. Guèye a fait une présentation des progrès réalisés durant quatre ans par le Sénégal, en matière de lutte contre la pêche INN, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Ce partenariat a abouti à l'adoption d'un manuel national de procédures lors de la phase finale du projet de mise en oeuvre de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port (AMREP), a-t-il signalé.

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Ce projet a été initié par la FAO avec le soutien de partenaires dans le but d'interdire l'accès aux ports et le débarquement aux navires impliqués dans la pêche illicite.

L'adoption de ce manuel de procédures opérationnel permet au Sénégal de contrôler plus efficacement les navires de pêche étrangers, de bloquer les captures issues de la pêche INN et de devenir le premier pays africain à finaliser une auto-évaluation de ses responsabilités en tant qu'État du pavillon.

Au titre des avancées enregistrées, Gaoussou Guèye a également indiqué que l'adoption de nouveaux textes réglementant le Système de suivi des navires (VMS), les transbordements et les contrôles portuaires constituent "un signal positif".

Il a estimé que la révision de la législation du secteur de la pêche et le fait que le Sénégal soit devenu le premier pays africain à réaliser une auto-évaluation de ses responsabilités en tant qu'Etat du pavillon, témoignent d'une volonté des autorités de "renforcer la gouvernance des pêches".

Le président de la CAOPA a précisé que ces progrès coïncident aussi avec le dialogue engagé par le Sénégal avec l'Union européenne (UE) pour l'amélioration du dispositif national de lutte contre la pêche INN.

Selon lui, tous ces efforts reconnus par la FAO montrent que le pays prend au sérieux cette question et qu'il met progressivement en place les outils nécessaires pour prévenir les activités illégales, améliorer la transparence et renforcer les contrôles en mer.

Gaoussou Guèye juge cette évolution essentielle, soulignant que la pêche INN "pénalise en premier lieu les communautés de pêcheurs, en contribuant à la surexploitation des ressources marines, en créant une concurrence déloyale et en privant le pays de revenus indispensables à une gestion durable des pêcheries".

Il a répété qu'une gouvernance plus efficace du secteur bénéficie directement aux pêcheurs, aux mareyeurs, aux transformatrices et à l'ensemble de la filière pêche.

Le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA) considère par ailleurs que les avancées du Sénégal en matière de lutte contre la pêche INN sont importantes pour le pays, dans la continuité de son engagement dans le renforcement du contrôle et de la surveillance des navires de l'UE.

M. Guèye a appelé à une mise en oeuvre effective des nouveaux textes adoptés, d'une coopération renforcée entre les différentes administrations concernées et d'un dialogue permanent avec les organisations professionnelles.

Il dit être convaincu que la pêche artisanale a tout intérêt à ce que le Sénégal dispose d'un "système crédible, transparent et efficace" de lutte contre la pêche INN.

"En protégeant les ressources halieutiques contre la pêche INN, le Sénégal protège également les emplois, les revenus et la sécurité alimentaire de centaines de milliers de familles qui vivent de la pêche artisanale", a encore déclaré le président de la CAOPA.