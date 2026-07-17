Sénégal: Commercialisation agricole - Le Président Bassirou Diomaye Faye veut une stratégie nationale pour mieux réguler les marchés

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a érigé la commercialisation des produits agricoles en priorité de la politique de souveraineté alimentaire. Il a parlé de ce sujet en Conseil des ministres.

Constatant la récurrence des difficultés d'écoulement des récoltes, le chef de l'Etat a demandé au premier ministre de lui soumettre une stratégie nationale de soutien à la commercialisation des produits agricoles et horticoles, élaborée en concertation avec les acteurs des différentes filières.

L'objectif est de mettre en place des mesures efficaces pour mieux organiser les marchés, améliorer la valorisation des productions locales et garantir des débouchés aux agriculteurs.

Le président a également réaffirmé son attention particulière à la situation des producteurs des Niayes et de la vallée du fleuve Sénégal, deux bassins agricoles stratégiques, ainsi qu'au suivi de la filière arachidière en amont de la prochaine campagne.

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Pour renforcer la régulation des marchés, il a demandé d'accélérer la réalisation des infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles, un levier essentiel pour limiter les pertes post-récolte et mieux maîtriser les périodes de commercialisation.

Il a également appelé à une redéfinition des missions opérationnelles de l'Agence de régulation des marchés (Arm) afin de rendre son action plus efficace dans la stabilisation des marchés agricoles et la protection des revenus des producteurs.