Ile Maurice: Un jeune arrêté pour possession présumée de drogue synthétique et de graines de cannabis

17 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Un jeune de 24 ans a été arrêté hier matin à Nouvelle-France après un contrôle de police. Lors d'une fouille, les policiers ont découvert une boîte d'allumettes contenant cinq feuilles d'aluminium renfermant une substance brunâtre, soupçonnée d'être de la drogue synthétique, ainsi qu'un sachet contenant des graines présumées de cannabis.

Interpellé vers 10 h 20 sur Grand-Port Road, à proximité des installations de Mauritius Telecom, le suspect aurait déclaré : «Sintetik sa pou mo fime, lagrin gandia-la pou mo plante sa misie.»

Une perquisition effectuée à son domicile n'a permis de découvrir aucune autre substance illicite.

Les produits saisis ont été pesés : la substance suspectée de drogue synthétique affichait un poids brut de 0,39 gramme, tandis que les graines présumées de cannabis pesaient 1,34 gramme.

Le suspect a été placé en détention dans le cadre d'une enquête pour infraction présumée à la Dangerous Drugs Act, qui se poursuit.

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