Madagascar: Concert classique - Ravo Raboanarison sublime le violon

Ravo Raboanarison retrouvera le public le 21 juillet à Antaninarenina pour un concert en duo avec le pianiste Antsa Ratsimba, mettant à l'honneur la musique classique.

Le violoniste Ravo Raboanarison retrouvera le public le 21 juillet à la Cité des Cultures d'Antaninarenina, pour un concert en duo avec le pianiste Antsa Ratsimba. Organisé par Madagascar Mozarteum, ce rendez-vous gratuit s'inscrit dans la mission de l'association de démocratiser la musique classique et de la rendre accessible à tous.

À cette occasion, les deux musiciens interpréteront de grandes oeuvres des répertoires romantique et postromantique signées Gabriel Fauré, Fritz Kreisler, Frédéric Chopin et Jean-Baptiste Accolay. Toutes les pièces ont été sélectionnées par Ravo Raboanarison lui-même. « C'est un concert en duo (violon et piano) que je présenterai avec Antsa Ratsimba. J'ai personnellement choisi toutes les oeuvres. Ce sont des morceaux que j'aime profondément et que je souhaite partager avec le public », confie le violoniste. Il réserve également « plusieurs petites surprises pour les passionnés de musique classique », promettant un moment riche en émotions et en virtuosité.

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Le parcours de Ravo Raboanarison reflète une passion entretenue avec persévérance depuis son plus jeune âge. Il découvre le violon à l'âge de 8 ans auprès du professeur Davida Randrianarivelo, avant de poursuivre sa formation de 9 à 12 ans au Centre germano-malgache (CGM) d'Analakely, sous la direction de Casimir Rakotoniaina.

Passion profonde

Par la suite, il poursuit son apprentissage en grande partie en autodidacte, tout en bénéficiant des conseils et de l'accompagnement de ses aînés, notamment Manjato Andriamanjato et Henintsoa Tsiory Rabarijaona, qui contribuent à son évolution artistique.

Grâce à Madagascar Mozarteum et à l'initiative de José Bronfman, il participe ensuite à de nombreuses master classes animées par des violonistes et pédagogues internationaux venus de Suisse, de France et de Pologne. Ces rencontres enrichissent profondément son parcours musical et lui ouvrent les portes de collaborations régulières avec l'Orchestre à rayonnement régional (ORR) de La Réunion.

Bien qu'il n'ait pas suivi un cursus dans un grand conservatoire international, Ravo Raboanarison a toujours cultivé une passion profonde pour son instrument. Convaincu que la discipline, la curiosité et la persévérance permettent de repousser les limites, il a construit son parcours artistique depuis Madagascar, avec la volonté constante de progresser tout en restant fidèle à sa propre identité musicale.

« Avec les moyens dont nous disposons, il est possible d'atteindre un haut niveau artistique sans chercher à imiter, mais en développant sa propre voix », affirme-t-il.

Aujourd'hui, le violoniste se produit régulièrement au sein de différentes formations musicales à Madagascar, notamment en duo, trio, quatuor et orchestre de chambre. Il participe également à des concerts de musique sacrée en accompagnant des choeurs lors de messes et d'autres événements musicaux.