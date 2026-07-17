Madagascar: Pétanque - Masters - Yves et Zigle éliminés en demi-finales

L'étape 3 du Masters de pétanque a pris fin hier à Montluçon. L'équipe des Étoiles du Sud s'est pliée devant la formation de Dylan Rocher en demi-finale.

Privée de la finale. L'équipe des deux stars malgaches, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe alias « Zigle », renforcés par le Sénégalais N'Diaye Fara, a échoué pour la deuxième fois consécutive en demi-finale du Masters de pétanque version 2026. La formation des Étoiles du Sud a réalisé un parcours en dents de scie lors de la troisième étape de ce prestigieux tournoi regroupant les élites mondiales de la discipline.

La sélection africaine s'est inclinée en demi-finale 4-13 hier après-midi devant l'équipe des multiples champions du monde, les gauchers Dylan Rocher et Diego Rizzi, renforcés par Stéphane Robineau et Jean Michel Puccinelli. Les tirs parfaits de Rizzi ont permis à l'équipe de Rocher de rapidement prendre le large à 10-2.

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Dans l'autre demi-finale, l'équipe tenante du titre, composée de Mickaël Bonetto, Christophe Sarrio, Ludovic Montoro et Yohan Cousin, a écarté la formation de Dream Team. L'équipe d'Yves Rakotoarisoa, vainqueur du Mondial La Marseillaise en 2025, avait auparavant pris sa revanche face à la sélection locale de Montluçon, composée de Christian Fazino, Jean Louis Cazemajou et Guy Vinson.

Revanche

Les Étoiles du Sud avaient remporté la victoire par 13-5 en barrage hier dans la matinée. À sens unique, Fazino et ses coéquipiers avaient défait d'entrée 3-13 en partie de poule Zigle et consorts mercredi soir. En choc final, l'équipe tenante du titre de Bonetto s'est imposée 13-7 hier soir contre celle de Dylan. Malgré sa défaite en finale, l'équipe Rocher grimpe de deux marches et se hisse en pole position provisoire, créditée de 25 points.

Les Étoiles du Sud perdent une place et occupent la deuxième position avec un cumul de 24 points. Ces dernières avaient bien entamé le Masters en décrochant la victoire de la première étape à Romans-sur-Isère.

La sélection africaine avait été éliminée en demi-finale à l'étape 2 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La prochaine et quatrième étape aura lieu dans une semaine, le 23 juillet à Saint-Étienne. Les quatre équipes les mieux classées à l'issue des sept étapes qualificatives accéderont au Final Four.