Madagascar: Santé - Le taux de malnutrition recule

« Le taux de malnutrition chronique à Madagascar est passé de 39 % en 2021 à 37 % en 2025 », a indiqué Fanja Rakotondrainibe, coordonnateur national de l'Office national de nutrition (ONN), lors de l'inauguration du nouveau siège de l'ONN, hier à Nanisana. Cette infrastructure a été financée par la Banque mondiale.

Malgré cette évolution positive, la malnutrition aiguë reste préoccupante. Environ un enfant de moins de 5 ans sur trois est concerné, notamment dans les régions du Sud et du Sud-Est, mais aussi dans certaines zones d'Antananarivo et du Nord.

Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a également annoncé la nécessité d'augmenter le budget de l'Office national de nutrition. La lutte contre la malnutrition figure parmi les priorités du gouvernement malgache.

Selon lui, la pauvreté demeure l'une des principales causes de la malnutrition. Cette situation appelle la mise en oeuvre de stratégies multisectorielles. Face à l'urgence, l'État entend renforcer son engagement afin de mieux protéger la santé et la vie de la population.

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Dans cette optique, il a demandé au coordonnateur national de l'ONN de mettre en place un « Basket Fund », un fonds commun destiné à mobiliser les contributions des Malgaches et à renforcer l'élan de solidarité nationale dans la lutte contre la malnutrition.