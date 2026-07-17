Madagascar: Religion - Le remous revient à l'Église Jesosy Mamonjy

17 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les rivalités refont surface au sein de l'église Jesosy Mamonjy. Hier, des fidèles ont manifesté devant le siège de l'église à Ankorondrano, munis de banderoles. Ils s'opposent à la tenue de l'élection du Conseil d'administration (CA) prévue ce 18 juillet. Les Forces de l'ordre étaient visibles sur place.

Une partie des croyants sollicite l'arbitrage de l'État face à une élection qu'ils qualifient de « forcée ».

« Cela fait 4 ans que des tensions persistent à cause de fraudes électorales, ce qui a divisé l'église Jesosy Mamonjy en quatre. Le moment était venu de s'unir pour ramener la paix, mais les dirigeants du siège refusent et veulent garder le monopole de la gestion. Cinq membres du CA sont favorables au report de l'élection, contre quatre qui s'y opposent et veulent passer en force », a déclaré le pasteur Jules, venu de Brickaville, porte-parole des fidèles opposés à l'élection.

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Pour l'opposition, la tenue de ce scrutin doit être conditionnée par une réconciliation préalable et le rétablissement de l'unité. « S'ils s'obstinent à le maintenir, ils verront ce qui se passera car nous, représentants des provinces, sommes déjà tous arrivés ici », prévient ce pasteur. Selon ses dires, les droits de l'ensemble des baptisés de l'île sont bafoués. Seuls 20 % des croyants disposeraient de la carte biométrique requise. Pour lui, cette situation s'apparente à un mépris total de la majorité au sein du CA.

Du côté du siège de l'église, on affirme qu'aucun changement de date n'est envisagé. Les préparatifs vont bon train. Aucun responsable n'a souhaité s'exprimer pour apporter des clarifications sur l'organisation de cette élection. L'opposition a averti que des débordements risquent de se produire si le scrutin a lieu, car elle ne se laisserait pas faire.

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