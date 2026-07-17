Afrique: Afrobasket 5x5 - U18 - La Namibie et le Zimbabwe au menu des Ankoay

La sélection malgache des -18 ans entre dans la dernière ligne droite de sa préparation avant son départ pour Harare, où elle disputera les éliminatoires de la Zone 6 de l'Afrobasket U18 du 22 au 30 juillet. Opposés au Zimbabwe, pays hôte, et à la Namibie, les jeunes Ankoay n'auront pas droit à l'erreur puisque seul le vainqueur du mini-tournoi obtiendra son billet pour la phase finale continentale prévue au mois d'août à Dakar, au Sénégal.

Conscient de l'importance de l'enjeu, le sélectionneur Tojo Rasamoelina s'attend à une compétition particulièrement relevée. « Nous attendons un match difficile à Harare car seul l'un des trois pays aura son ticket pour aller à Dakar. Pour les jeunes Ankoay, ils sont prêts à relever le défi », affirme-t-il avec confiance.

Le technicien peut compter sur un renfort de taille avec l'arrivée de l'expatrié évoluant aux États-Unis, Thesbon Matazaky Raolompanantena. Intégré au groupe il y a seulement quelques jours, le jeune intérieur a déjà laissé entrevoir de belles qualités. « Il a montré son potentiel. Grâce à son imposant gabarit, sa présence dans la raquette et sa qualité aux lancers francs constituent une arme supplémentaire pour Madagascar », confie Tojo Rasamoelina.

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Afin de peaufiner quelques réglages, les Ankoay U18 ont disputé un test match en guise de préparation face aux basketteurs de l'ASB Itasy dans l'après-midi de jeudi. Ils se sont largement imposés sur le score de 97 à 59, confirmant les progrès réalisés durant leur préparation.

Un défi de taille

Cette rencontre a permis au staff technique d'évaluer le comportement collectif de l'équipe, même dans des conditions très loin de la compétition. Si plusieurs joueurs se sont distingués par leur adresse et leur intensité, d'autres cherchent encore leurs repères. Le nouveau venu, Thesbon Matazaky Raolompanantena, a marqué les esprits par sa solidité sous le panier, sa capacité à capter les rebonds et son efficacité au lancer franc.

Pour autant, le sélectionneur refuse de tirer des conclusions hâtives. Ce succès face à l'ASB Itasy constitue avant tout un match d'entraînement destiné à corriger les imperfections avant le départ pour le Zimbabwe. Les séances des prochains jours seront consacrées aux ajustements tactiques, au retour défensif et à la précision au tir.

La mission s'annonce difficile face au Zimbabwe, qui pourra compter sur le soutien de son public.

« Nous avons déjà affronté le Zimbabwe chez les seniors et nous avons remporté la victoire. Mais en évoluant à domicile, ils auront l'avantage du terrain. À nous de nous montrer à la hauteur, car l'objectif est d'aller chercher le ticket continental », conclut Tojo Rasamoelina.