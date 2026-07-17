Madagascar: Baccalauréat 2026 - Les téléphones interdits dans les salles d'examen

Les candidats à l'examen du baccalauréat ne pourront pas entrer dans les centres d'examen avec un téléphone. Cet appareil est strictement interdit dans les salles d'examen. « Les téléphones ne doivent en aucun cas être introduits dans le centre d'examen. Tout contrevenant s'expose à des sanctions immédiates », a déclaré le président de l'université d'Antananarivo, le professeur Rivoarison Randrianasolo, hier, lors d'une conférence de presse sur les préparations de l'examen qui se tiennent du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026, pour le baccalauréat général.

Cette interdiction vise notamment à prévenir les risques de fraude. Lors de la session 2024, des candidats ont été surpris en train de consulter leur téléphone en pleine épreuve. Dans leur manoeuvre, les candidats ont pris en photo les sujets d'examen, envoient ensuite l'image à une autre personne qui va traiter toutes les consignes et renvoyer au candidat les réponses. Les téléphones des candidats ont été ainsi confisqués durant les épreuves. Ces mesures ont été appliquées au sein de tous les centres d'examen de la Grande Île.

Autres mesures : il est strictement interdit de rester et de manger dans les salles d'examen. De plus, les candidats ne sont pas autorisés à se déplacer avec leurs brouillons dans le centre d'examen.

Le professeur Rivoarison Randrianasolo a déclaré qu'aucune indulgence ne sera accordée aux candidats qui ne respectent pas les disciplines durant les épreuves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn