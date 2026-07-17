Madagascar: Demande de visa - La fédération poursuit les négociations

En attente. Deux semaines après la date initialement prévue pour le départ de la délégation, la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) et les six joueurs des deux équipes nationales appelés à participer aux tournois estivaux en France attendent toujours l'issue des négociations et des interventions engagées par les autorités étatiques. L'équipe de la fédération n'a pas, jusqu'ici, baissé les bras et relance la demande de visa des porte-fanions du pays avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que de celui des Affaires étrangères.

« Les démarches sont en cours et nous attendons encore l'évolution et le résultat de l'intervention (...) La durée de leur séjour sera ainsi réduite par rapport aux 90 jours prévus initialement. Leur retour au pays reste inchangé, fixé pour le 20 juillet », a confié le président de la fédération, Adrien Julio Édouard Andrianirina.

La première équipe est composée de Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, Tiana Laurens Razanadrakoto, et la deuxième est constituée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary. Les équipes présentées par la fédération ont déjà raté, jusqu'ici, six tournois sur les dix-sept qui figurent dans le calendrier de la Passion Pétanque Française.