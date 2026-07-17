Madagascar: Voile - Championnat du pays - Les locaux dominent

Razzia de la ligue hôte. Les représentants de la ligue de Diana ont brillamment dominé les championnats de Madagascar de kiteboarding et de windsurfing. Le sommet national s'est déroulé dans la baie de Sakalava, à Antsiranana, ce week-end. Dans les épreuves de kiteboard, Angelo Frangelin, du Kitesurf School in Madagascar, remporte le titre chez les plus de 19 ans garçons. Le sacre des U19 est ravi par Luciano Rakotonirina, du Sergio Kite School Diana, et celui des U15 est revenu à Marcel Zanakoto, du Surf Wind Diana. Du côté des filles, Gracia Minasoa, du Kite Paradise Diana, a dominé chez les U19 et le titre des plus de 19 ans a été arraché par Sandra Anjarasoa.

Dans les épreuves de windsurf slalom, Maël Cadoret devance Steven Sylvestre Miranjara, tous les deux de la ligue hôte. La Fédération malgache de voile dévoilera prochainement les noms des représentants malgaches, un garçon et une fille, retenus pour le championnat du monde U19, qui aura lieu du 10 au 19 décembre au Portugal. Madagascar est engagé seulement en kiteboarding sur les sept épreuves au programme.