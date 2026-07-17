Madagascar: Littérature- Sandra-kanto prend vie sur scène

Le Faribolana Sandratra offrira une nouvelle existence aux textes du recueil Sandra-kanto à travers « Tsangan-tononkalo », un spectacle mêlant poésie et théâtre qui sera présenté ce samedi au Centre Germano-Malagasy (CGM) d'Analakely. Fidèle à sa vocation de promouvoir la littérature malgache, le cercle des poètes et écrivains invite le public à découvrir une autre manière d'apprécier la poésie, en la faisant passer des pages du livre aux planches.

À l'occasion de cette représentation, plusieurs poèmes extraits du recueil collectif Sandra-kanto, récemment publié par le Faribolana Sandratra, seront interprétés par la section théâtre de l'association. Les textes seront portés par la voix, le jeu des comédiens et une mise en scène pensée pour révéler toute leur intensité. Cette adaptation artistique entend donner une dimension nouvelle aux oeuvres en leur insufflant mouvement, émotion et présence scénique.

Entre lecture poétique et création théâtrale, « Tsangan-tononkalo » propose une immersion dans un univers où les mots prennent corps et s'adressent directement au public. En quittant le support écrit pour la scène, les poèmes révèlent une autre facette de leur richesse, laissant s'exprimer toute la puissance des images, des émotions et des sonorités qui les traversent. Le spectacle offre ainsi une manière inédite de redécouvrir les textes de Sandra-kanto, tout en rapprochant la poésie des spectateurs.

À travers cette création, le Faribolana Sandratra poursuit également son engagement en faveur du rayonnement de la littérature malgache. En associant écriture, interprétation théâtrale et spectacle vivant, l'association multiplie les passerelles entre les disciplines artistiques afin de toucher un public plus large et de montrer que la poésie ne se limite pas à la lecture silencieuse, mais peut aussi s'incarner pleinement sur scène.

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Cette initiative témoigne enfin de la volonté du Faribolana Sandratra d'explorer de nouvelles formes de médiation culturelle, où la littérature dialogue avec les arts de la scène. Avec « Tsangan-tononkalo », les poèmes de Sandra-kanto quittent les pages pour rencontrer les regards, les voix et les émotions du public dans une expérience artistique à la fois sensible et vivante.