Madagascar: Sookany Trophy - La tradition des boutres renaît de ses cendres

La baie d'Antsiranana accueille la première édition du Sookany Trophy, une régate de boutres qui remet à l'honneur la voile traditionnelle tout en valorisant le patrimoine maritime et le tourisme.

Si la baie d'Antsiranana, réputée comme la deuxième plus grande baie naturelle au monde, est déjà célèbre pour ses compétitions internationales de kitesurf et de windsurf, elle s'apprête désormais à écrire une nouvelle page de son histoire maritime avec le lancement de la toute première édition de la régate Sookany Trophy, mettant en avant la voile traditionnelle. L'événement se déroule pendant trois jours, du 17 au 19 juillet, sur la plage mythique de Ramena.

Selon les explications de Koezy Company, principale initiatrice de cet événement nautique, trente-neuf boutres traditionnels et près de cent cinquante marins s'affronteront sur un parcours exigeant au coeur de la « baie de Diego » lors de cette première édition. Les festivités débuteront par une grande parade nautique réunissant l'ensemble des embarcations dans les eaux de Ramena, un spectacle qui marquera officiellement l'ouverture de la compétition.

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Bien plus qu'une simple compétition sportive, le Sookany Trophy ambitionne de valoriser le boutre, embarcation emblématique du nord de Madagascar, symbole du savoir-faire ancestral des communautés maritimes antsiranaises.

Dans le dialecte du Nord, « Sookany », qui signifie « gouvernail », évoque la maîtrise, le leadership et la capacité à garder le cap face aux défis, des valeurs qui incarnent parfaitement l'esprit de cette régate.

Les équipages, composés essentiellement de pêcheurs, sont répartis en trois groupes de treize boutres. À l'issue de la parade, un tirage au sort déterminera l'ordre de passage des groupes. Chaque manche, d'environ 34 kilomètres de navigation, soit 18,6 milles nautiques, d'une durée d'environ trois heures, permettra de qualifier les cinq meilleurs boutres de chaque groupe pour la finale. Le premier groupe entrera en lice dès cet après-midi, tandis que les deux autres poursuivront leurs courses tout au long de la journée de samedi.

Si les deux premières journées seront consacrées aux phases qualificatives, la grande finale, prévue le dimanche 19 juillet, réunira les quinze embarcations qualifiées. À son terme, les trois meilleurs équipages monteront sur le podium et recevront les trophées de cette première édition, appelée à devenir un rendez-vous incontournable du calendrier nautique d'Antsiranana. L'enjeu est particulièrement attractif. Le vainqueur repartira avec une récompense de dix millions d'ariary.

Retombées socio-économiques

Au-delà de la compétition sportive, l'événement mise sur la valorisation du patrimoine maritime, le développement du tourisme et la dynamisation de l'économie locale. Courses spectaculaires, émotions intenses et ambiance électrique attendent le grand public au coeur de cette grande régate.

En outre, les promoteurs souhaitent conjuguer tradition, innovation et attractivité territoriale. L'événement sera également une véritable fête populaire, avec des animations culturelles, des concours mettant en valeur les traditions locales (concours de vakodrazana), des actions sociales ainsi que des campagnes de sensibilisation sanitaire au profit d'un millier de femmes (dépistage des cancers féminins). Côté sécurité, les marins participants recevront chacun un gilet de sauvetage.

Selon Billy Geoffrey Gaspard, gérant de Koezy Company et promoteur du Sookany Trophy, cette manifestation nautique ne se limite pas à une course ; l'organisation veut faire de cette régate de boutres un rendez-vous annuel mettant en lumière un patrimoine maritime séculaire.

« Dans une région historiquement tournée vers la mer, le Sookany Trophy est né d'une ambition simple : redonner à la mer la place qu'elle mérite dans l'identité de Madagascar. Notre objectif est de faire de cette régate une référence régionale, puis nationale, tout en valorisant le patrimoine maritime, les savoir-faire des marins et le potentiel touristique exceptionnel de la région, et surtout de générer des retombées économiques pour les communautés locales », a-t-il expliqué.