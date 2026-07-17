Madagascar: Tsimbazaza - Un cadavre brûlé retrouvé dans un bosquet

17 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un corps calciné a été découvert hier matin dans un bosquet de bambous, non loin du portail du parc zoologique et botanique de Tsimbazaza. Selon les informations recueillies, il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années dont l'identité reste inconnue. Son corps était gravement brûlé et ses yeux avaient disparu, vraisemblablement consumés par les flammes.

D'après les premières constatations, la victime aurait succombé après s'être retrouvée trop près du feu qu'elle aurait elle-même allumé pour se réchauffer. Un gardien, alerté par des flammes et de la fumée, a découvert le corps dans la végétation.

Le défunt était connu des riverains comme un homme marginal, souffrant de troubles mentaux, souvent aperçu dans les quartiers de Tsimbazaza, Mahamasina et Anosy. Il portait des dreadlocks et boitait légèrement lorsqu'il marchait.

Des agents du Bureau municipal d'hygiène ont transporté le corps dans une camionnette avant de le déposer à la morgue de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. La Brigade criminelle a ouvert une enquête, conformément à la procédure en cas de mort d'homme.

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