Madagascar: Antsiranana - Les forages se multiplient

Après plusieurs années marquées par les difficultés d'approvisionnement en eau potable, les habitants de la capitale du Nord entrevoient progressivement une amélioration de leur quotidien. Dans plusieurs quartiers de la ville, les travaux de forage se multiplient, offrant une alternative concrète aux insuffisances du réseau de distribution de la Jirama.

La pénurie d'eau constitue depuis longtemps l'une des principales préoccupations des ménages d'Antsiranana. Les coupures répétitives et la faible pression du réseau obligent de nombreuses familles à parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner ou à acheter de l'eau à des prix souvent élevés.

Face à cette réalité, les initiatives se sont intensifiées ces derniers mois. Plusieurs forages ont été réalisés dans différents quartiers, y compris à l'université d'Antsiranana, permettant à des milliers d'habitants de disposer d'un point d'eau de proximité.

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La réalisation de ces infrastructures repose sur plusieurs sources de financement. Des opérateurs privés ont investi dans la création de forages destinés aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Parallèlement, l'État poursuit ses efforts à travers les financements accordés par certains ministères pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones les plus vulnérables.

Les députés participent également à cette dynamique grâce aux ressources mobilisées dans le cadre du Compte d'Investissement d'Appui au Développement (CIAD). Ces fonds permettent de financer des infrastructures de proximité répondant directement aux besoins exprimés par les populations.

Toutefois, une grande partie des ouvrages réalisés à Antsiranana demeure le fruit de la solidarité internationale. Plusieurs organisations non gouvernementales, associations humanitaires et partenaires étrangers financent ou cofinancent des projets de forage afin d'améliorer durablement les conditions de vie des communautés locales.

Un moteur du développement régional

Pour les femmes et les enfants, traditionnellement chargés de la corvée d'eau, ces nouveaux forages représentent aussi un gain de temps considérable pouvant être consacré aux études, aux activités génératrices de revenus ou à la vie familiale.

À travers la multiplication des forages, le gouvernement affirme sa volonté d'accélérer l'amélioration des services sociaux de base et de renforcer la résilience des territoires.

« Dans la région DIANA, cette dynamique accompagne une ambition plus large. Il s'agit de créer les conditions nécessaires au développement économique, à l'amélioration du bien-être des populations et à l'attractivité durable du territoire. À travers la multiplication des forages, le gouvernement veut répondre aux besoins immédiats des populations et poser les bases d'un développement territorial durable », a expliqué le directeur régional de l'eau, Armand Rakotoniaina, lors de la réception technique des quatre forages installés dans quatre quartiers.

Mais si la construction de nouveaux forages constitue une avancée importante, leur durabilité dépendra de la mise en place d'un dispositif efficace de gestion et de maintenance. La formation des comités de gestion, la disponibilité des pièces de rechange ainsi que le suivi technique régulier demeurent des conditions essentielles pour garantir le bon fonctionnement des installations sur le long terme.