Afrique: Le Président du Conseil de Souveraineté arrive en Érythrée

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, est arrivé aujourd'hui dans la capitale Erythréenne, Asmara, dans le cadre d'une visite fraternelle qui exprime la fraternité et les liens qui unissent les peuples des deux pays.

Il a été accueilli par le Président Erythréen Asias Afwerki à l'aéroport international d'Asmara.

Les deux Présidents ont évoqué le progrès des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de pousser en avant la coopération entre Khartoum et Asmara dans les divers domaines.

Ils ont souligné l'importance de renforcer les liens fraternels étroits entre les deux peuples frères.

La visite du Président du Conseil de Souveraineté en Érythrée vient confirmer le souci du Soudan de renforcer ses relations avec son voisin érythréen et reflète également le niveau de coordination conjointe entre les dirigeants des deux pays à l'égard des questions régionales et internationales, ainsi que l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région.