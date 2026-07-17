Soudan: Le pays réfute à nouveau les allégations américaines sur l'utilisation d'arme chimique par l'armée

Le Soudan a réfuté les allégations, répétées par le représentant des États-Unis devant le Conseil de sécurité, concernant l'utilisation d'arme chimique par l'armée soudanaise.

Le représentant de la mission permanente du Soudan auprès du Conseil de sécurité, ministre plénipotentiaire Ammar Mohamed Mahmoud, a dit dans son communiqué : « Nous tenons à souligner que le gouvernement des États-Unis n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette allégation, ni à notre ambassade à Washington, ni à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye, dont le Soudan et les États-Unis sont tous deux membres du bureau exécutif. »

Il a ajouté : « Il est peut-être utile de rappeler que les États-Unis ont déjà un registre de ce genre d'allégations, en 1998, le gouvernement américain a détruit une usine pharmaceutique au Soudan sous prétexte qu'elle produisait des armes chimiques, ce qui s'est avéré faux.

A ce propos, le gouvernement américain a par la suite versé une indemnisation financière au propriétaire de l'usine.

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Les membres du Conseil ne doivent pas non plus oublier qu'un ancien ministre américain des Affaires étrangères a déclaré avec la plus grande certitude devant ce Conseil que l'un des États possédait des armes de destruction massive, et que cet argument a été utilisé pour envahir ce pays avant qu'il ne s'avère, trop tard, que ces allégations étaient infondées).

Le Soudan a exhorté le Conseil de sécurité à agir avec toutes allégations de ce type avec le plus grand sens des responsabilités et la plus grande objectivité, et a souligné que le Conseil de sécurité devait continuer à s'appuyer sur des faits et des informations fiables, et non sur des allégations sans fondement ni preuves.