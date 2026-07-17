Afrique: Le Président du CST rencontre une délégation de (CISSA )

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré Jeudi une délégation des services de renseignements et de sécurité en Afrique (CISSA), en présence du directeur de service de renseignements généraux, Lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufadl.

La délégation de la CISSA a adressé ses félicitations au Président du Conseil de souveraineté à l'occasion de la reprise des activités du gouvernement dans la capitale, Khartoum, tout en exprimant son appréciation pour les efforts déployés par l'État Soudanais pour rétablir la sécurité et la stabilité et permettre aux institutions de l'État d'assumer ses fonctions dans la capitale.

La délégation a affirmé son entière solidarité avec le Soudan et son soutien aux efforts de l'État pour faire face à la milice terroriste rebelle de soutien rapide, soulignant l'importance de renforcer la sécurité et la stabilité.

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Au cours de la réunion, le Président du Conseil de souveraineté a passé en revue les développements de la situation actuelle dans le pays, les efforts déployés par le gouvernement pour assurer la sécurité et la stabilité, ainsi que sa vision pour la prochaine étape et le renforcement de la coopération avec les services de sécurité et de renseignement sur le plan africain.

La rencontre a également porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun et a examiné les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre le Soudan et la Commission Africaine des Services de Renseignements et de Sécurité (CISSA), de manière à contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité au Soudan et sur le continent africain.