Cote d'Ivoire: Fimec 2026 - La jeunesse de Daoukro exhortée à se former

Le centre culturel Ando Kouadio Jean de Daoukro a servi le 15 juillet 2026 de cadre à la cérémonie de sensibilisation et de formation des jeunes en vue de leur insertion professionnelle. Placée sous le thème du développement des compétences des jeunes pour un avenir partagé, cette cérémonie a été l'occasion de les exhorter à se former pour réussir cette insertion tant souhaitée.

« L'agence cherche à savoir quelles compétences sont nécessaires dans les territoires et dans les branches professionnelles. Elle réalise des études d'opportunité, mobilise des financements, monte des projets et conçoit les outils nécessaires », leur a signifié Yao Kouadio Kossonou, conseiller d'apprentissage et chef d'antenne de l'Agefop de Daoukro.

Il a ajouté que l'agence propose aussi des référentiels de métiers, de compétences et de formations. « L'idée centrale est de former les gens en fonction des besoins réels du marché. Et cette formation doit répondre aux besoins des entreprises, des artisans, des jeunes et des collectivités », a-t-il fait savoir.

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Yao Kouadio Kossonou a donc invité les jeunes, les parents, les adultes, les entreprises et les responsables locaux à se rapprocher de la représentation régionale de l'Agefop, pour obtenir toutes les informations utiles et bénéficier des possibilités d'accompagnement. Il a insisté sur le fait que la mission de l'agence est d'aider les jeunes, les adultes, les entreprises et les collectivités à disposer des compétences nécessaires pour réussir.

Selon Allègne Boblé Tonny, inspecteur d'orientation à la direction régionale de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de la communication, la formation est utile car les jeunes n'ont pas d'emploi et pour en avoir, ils ont besoin de compétences.

Kouassi Toussaint, 5e adjoint au maire, au nom du maire de la commune, Djè Koffi Aubin, a transmis les aspirations d'une jeunesse épanouie par la formation et l'insertion. Banto Diarra, secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région, préfet du département de Daoukro, Djiké Raymond Claude, a souligné que l'État continue de faire d'importants efforts pour construire des écoles et des centres de formation afin de répondre aux besoins des jeunes.

« Formez-vous. Qualifiez-vous davantage. Faites preuve de discipline. Engagez-vous pour le développement de notre région et de la Côte d'Ivoire », a-t-elle demandé aux jeunes. Tout en souhaitant que ces activités soient un véritable cadre de mobilisation de tous.