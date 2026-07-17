Cote d'Ivoire: Prix « Carrefour des Talents » 2026 - Le pays remporte le prix pour la deuxième année consécutive

17 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La Côte d'Ivoire vient de remporter, pour la deuxième année consécutive, le prix « Carrefour des Talents », le 26 juin 2026 à Paris. Ce prix est décerné par les membres de la diaspora africaine à l'issue de l'enquête African Talents Repat. Cette récompense distingue les pays offrant l'environnement le plus propice au retour des talents, au regard notamment du climat sécuritaire, de la stabilité, de l'environnement économique, du potentiel d'investissement, du dynamisme entrepreneurial et de la qualité de vie.

Présente au Gala d'excellence organisé par l'African Business Club, rendez-vous annuel consacré à la valorisation des talents africains, des diasporas et des initiatives contribuant au développement économique du continent, S.E.M. Bakayoko-Ly Ramata, ambassadrice, déléguée permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco, a exprimé sa grande satisfaction.

Elle a salué l'engagement de l'African Business Club, de son président, Yannick Mekwegne, ainsi que de son fondateur, Ibrahim Magassa, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco pour la Priorité Afrique, en faveur de la création de passerelles durables entre l'Afrique et ses filles et fils établis à l'étranger.

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Soulignant le rôle crucial des talents africains vivant à travers le monde dans la transformation économique du continent, elle a rappelé que leur retour traduit à la fois leur confiance dans l'avenir de leur pays et leur volonté de contribuer à une ambition collective.

Par ailleurs, l'ambassadrice Bakayoko-Ly Ramata a indiqué que, sous le leadership du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de nombreuses réformes avaient été engagées afin de renforcer l'attractivité du pays.

Elle a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts afin d'offrir à sa jeunesse et à sa diaspora un cadre propice à la réalisation de leurs ambitions.

Pour conclure, elle a rappelé que le véritable développement d'une nation repose sur la capacité de ses femmes et de ses hommes, où qu'ils se trouvent, à mettre leur excellence au service d'un destin commun.

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